https://ria.ru/20220121/vetnam-1768920300.html

Национальный авиаперевозчик Вьетнама возобновит прямые рейсы с Россией

Национальный авиаперевозчик Вьетнама возобновит прямые рейсы с Россией - РИА Новости, 21.01.2022

Национальный авиаперевозчик Вьетнама возобновит прямые рейсы с Россией

Государственная национальная авиакомпания Вьетнама Vietnam Airlines объявила о возобновлении прямого авиасообщения с Россией с начала февраля. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:50

2022-01-21T17:50

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Государственная национальная авиакомпания Вьетнама Vietnam Airlines объявила о возобновлении прямого авиасообщения с Россией с начала февраля.Согласно обновленному расписанию, перевозка пассажиров начнется 8 февраля. Полеты по направлению Ханой-Москва будут совершаться каждую пятницу, а обратно — по субботам.Vietnam Airlines также возобновит прямые рейсы с Великобританией и Францией с 24 января, с Германией —27 января. Согласно расписанию, полеты в Гонконг будут осуществляться с 3 февраля, а в японский город Осака — с 23 января.

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