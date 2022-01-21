https://ria.ru/20220121/vaktsinatsiya-1768959730.html

ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет

ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет - РИА Новости, 21.01.2022

ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:30

2022-01-21T17:30

2022-01-21T17:30

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вакцина pfizer/biontech

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ЦЮРИХ, 21 янв - РИА Новости. Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет, говорится в заявлении на сайте SAGE по итогам ее заседания, прошедшего 19 января.Согласно заявлению, консультативная группа ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer/BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет. Для детей рекомендована уменьшенная дозировка в 10 микрограммов, что втрое меньше дозировки, которая применяется для вакцинации лиц старше 12 лет.Одновременно консультативная группа ВОЗ рекомендовала бустерную вакцинацию против коронавируса через 4-6 месяцев после первичной вакцинации для лиц, которые относятся к группам риска, например, пожилых или работников здравоохранения.Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, комментируя решения консультативной группы, подчеркнула, что у организации нет подтверждений о том, что детям необходима бустерная доза вакцины против коронавируса.

https://ria.ru/20220115/privivki-1767949922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вакцинация, воз, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech