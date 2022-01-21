https://ria.ru/20220121/vaktsinatsiya-1768959730.html
ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет
ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет - РИА Новости, 21.01.2022
ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет
Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:30
2022-01-21T17:30
2022-01-21T17:30
распространение коронавируса
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ЦЮРИХ, 21 янв - РИА Новости. Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет, говорится в заявлении на сайте SAGE по итогам ее заседания, прошедшего 19 января.Согласно заявлению, консультативная группа ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer/BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет. Для детей рекомендована уменьшенная дозировка в 10 микрограммов, что втрое меньше дозировки, которая применяется для вакцинации лиц старше 12 лет.Одновременно консультативная группа ВОЗ рекомендовала бустерную вакцинацию против коронавируса через 4-6 месяцев после первичной вакцинации для лиц, которые относятся к группам риска, например, пожилых или работников здравоохранения.Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, комментируя решения консультативной группы, подчеркнула, что у организации нет подтверждений о том, что детям необходима бустерная доза вакцины против коронавируса.
https://ria.ru/20220115/privivki-1767949922.html
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в мире, вакцинация, воз, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет
ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer от коронавируса для детей старше пяти лет
ЦЮРИХ, 21 янв - РИА Новости.
Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет, говорится в заявлении на сайте SAGE
по итогам ее заседания, прошедшего 19 января.
Согласно заявлению, консультативная группа ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer/BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет. Для детей рекомендована уменьшенная дозировка в 10 микрограммов, что втрое меньше дозировки, которая применяется для вакцинации лиц старше 12 лет.
Одновременно консультативная группа ВОЗ рекомендовала бустерную вакцинацию против коронавируса через 4-6 месяцев после первичной вакцинации для лиц, которые относятся к группам риска, например, пожилых или работников здравоохранения.
Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, комментируя решения консультативной группы, подчеркнула, что у организации нет подтверждений о том, что детям необходима бустерная доза вакцины против коронавируса.