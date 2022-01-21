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Голикова: более 78 миллионов россиян полностью привились от COVID-19
Голикова: более 78 миллионов россиян полностью привились от COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022
Голикова: более 78 миллионов россиян полностью привились от COVID-19
Вакцинация от коронавируса первым компонентом препаратов проведена 81 981 007 раз, полного цикла – 78 059 701 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:20
2022-01-21T17:20
2022-01-21T21:57
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татьяна голикова
здоровье - общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса первым компонентом препаратов проведена 81 981 007 раз, полного цикла – 78 059 701 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла – 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%", - сообщила Голикова, слова которой привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:20 21.01.2022 (обновлено: 21:57 21.01.2022)
Голикова: более 78 миллионов россиян полностью привились от COVID-19
Голикова: полный цикл вакцинации россиян от COVID-19 провели более 78 миллионов раз