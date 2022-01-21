https://ria.ru/20220121/vaktsinatsiya-1768957618.html

Голикова: более 78 миллионов россиян полностью привились от COVID-19

Голикова: более 78 миллионов россиян полностью привились от COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022

Голикова: более 78 миллионов россиян полностью привились от COVID-19

Вакцинация от коронавируса первым компонентом препаратов проведена 81 981 007 раз, полного цикла – 78 059 701 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:20

2022-01-21T17:20

2022-01-21T21:57

распространение коронавируса

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татьяна голикова

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса первым компонентом препаратов проведена 81 981 007 раз, полного цикла – 78 059 701 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла – 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%", - сообщила Голикова, слова которой привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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2022

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