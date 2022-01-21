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Религия
https://ria.ru/20220121/vaktsinatsiya-1768935469.html
Мусульманская община поддержала призыв муфтия прививаться как можно скорее
Мусульманская община поддержала призыв муфтия прививаться как можно скорее - РИА Новости, 21.01.2022
Мусульманская община поддержала призыв муфтия прививаться как можно скорее
"Человечество под угрозой", — заявил глава Совета муфтиев Российской Федерации и Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин. Миру, по его... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:02
2022-01-21T16:29
религия
москва
ильдар аляутдинов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рушан аббясов
альбир крганов
северный кавказ
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. "Человечество под угрозой", — заявил глава Совета муфтиев Российской Федерации и Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин. Миру, по его словам, угрожает пандемия коронавируса. Религиозный лидер призвал единоверцев как можно скорее вакцинироваться. О том, как в умме восприняли обращение, — в материале РИА Новости."Пример другим"Накануне с чрезвычайным обращением к мусульманам выступил глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. Он призвал единоверцев вакцинироваться."Прямо в эту минуту десятки и сотни тысяч людей находятся в реанимациях, это чьи-то родители, дети, жены и мужья, близкие. В такой ситуации верующий человек, уповая на милость Всевышнего, обязан прислушаться к рекомендациям и указаниям врачей. Единственный путь сохранить жизни — это прививка. Моя прививка защищает не только меня. Она защищает окружающих, престарелых наших отцов и матерей. Слабых и немощных, больных. Наших единоверцев, с кем в одном ряду совершаем молитву".Вакцинацию от коронавируса духовный лидер назвал "долгом каждого мусульманина". Он назвал это разумным поступком и попросил последователей ислама тем самым "показать пример другим".Новый ударКоронавирус ощутимо ударил по российской умме, в которой, по разным оценкам, от 15 до 25 миллионов граждан. Во время пандемии заболели сотни муфтиев и имамов."Я тоже переболел. Врачи сказали, что ковид был средней степени тяжести. Благодаря вакцине удалось избежать тяжелых последствий. Психологическая и физическая нагрузка от коронавируса — очень неприятная. У меня есть переболевшие родственники и знакомые, которые старше 70 лет, которым около 90 лет, и они говорят, что не испытывали подобного за всю свою жизнь", — рассказывает представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве, муфтий Шафиг Пшихачев.Из-за пандемии на многие месяцы закрылись мечети. Свои главные праздники — Курбан-байрам и Ураза-байрам — верующие отмечали дома, а не бок о бок с единоверцами во время намаза.Последние месяцы молельные дома были открыты. Правда, богослужения проходили там с ограничениями. Сейчас же — новая волна заболеваемости, в том числе среди верующих."Обращение шейха Равиля Гайнутдина актуально и своевременно. Ведь сегодня мы видим: идет большое количество заражений штаммом "омикрон", — подчеркивает замглавы Духовного управления мусульман России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов."Вакцинация — один из способов защитить себя и других от болезни и ее последствий. Поэтому мы призываем прихожан, при отсутствии противопоказаний и после консультации со специалистом, привиться. С точки зрения ислама, здоровье — это дар от Всевышнего, за который человек будет спрошен в День Суда. Поэтому верующие должны отнестись к этому вопросу максимально ответственно. И особенно в период пандемии", — в свою очередь, отмечает муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Дозволено ВсевышнимДуховенство напоминает верующим: нельзя подвергать риску других людей. Ведь, по их словам, о ценности человеческой жизни гласит и Коран.К тому же в исламской религии, по словам муфтиев, изначально по-особому относились к медицине. Поэтому верующих призывают следовать рекомендациям врачей."Священной обязанностью самой религии обозначается защита физического и психического здоровья человека. В исламе очень жестко регламентируется все, что может нарушить и физическое, и психическое здоровье человека. Нам не просто предписывается, а диктуется заботиться о своем здоровье", — подчеркивает муфтий Шафиг Пшихачев.Правда, в начале прошлого года в умме были опасения относительно вакцин. Выдвигалась версия, что, например, "Спутник V" нельзя использовать верующим — якобы из-за свиного желатина в его составе, что делает лекарство харамом, то есть запретным для правоверных.Поэтому исламское духовенство обратилось к разработчикам препарата. И те предоставили все сведения о составе, после чего муфтияты по всей России издали фетву — исламский правовой документ — о вакцинах. Богословы признали их допустимыми для мусульман и призвали прививаться."С первых дней пандемии мусульманские организации нашей страны вне зависимости от структуры и отношений объявили о том, что нужно исполнять все меры предосторожности, которые объявил Роспотребнадзор, а также вакцинировались. Соответствующие фетвы мусульманскими организациями нашей страны были изданы, в их числе и со стороны Духовного собрания мусульман России (ДСМР). Почему мы это сделали? Это повеление священного Корана о ценности жизни человека. Это, согласно сунне (преданию. — Прим. ред.), следование пути нашего пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Всевышнего, который и в хадисах говорил о том, что делать, если постигнет чума. И в истории ислама несколько раз происходили трагические события, связанные с чумой, и мусульмане выходили из этого положения, находили исцеление, исходя из того, как повелено в нашей религии", — отмечает глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.Поэтому, по его словам, последователям ислама понятны меры, которые "предлагают сегодня государственные органы"."Мы их исполняем как законопослушные граждане страны и как верующие, поскольку к этому призывает нас вера", — подчеркивает духовный лидер."Зависит от каждого"По словам представителей муфтиятов, верующие одними из первых откликнулись на призыв духовенства. В ряде регионов пункты вакцинации открыли даже в мечетях.В целом по стране практически на каждом пятничном намазе имамы призывали умму привиться."Во всех мечетях Крыма звучат проповеди, в которых подчеркивается: исход этой болезни зависит от каждого из нас. Все духовенство давно привилось. И, судя по тому, что люди свободно идут в торговые комплексы, показывая QR-коды на входе, непривитых особо и не осталось", — замечает заммуфтия Крыма Асадулла Баиров.Аналогичные проповеди произносили и на Кавказе. "Во времена Пророка была болезнь, как чума. Он говорил: если в вашем селе есть эта болезнь, никуда не выходите из вашего села, а если там, куда вы едете, эта болезнь, не идите туда. Он остерегал людей от этого. Это сунна Пророка — чтобы остерегаться этих болезней. Поэтому во всех мечетях, на проповедях мы об этом говорим",—- обращает внимание председатель КЦМСК, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев.Сам муфтий говорит, что перенес болезнь очень тяжело, был почти месяц в коме — "не дай Аллах это пережить никому!" Поэтому сейчас он постоянно говорит единоверцам лишь одно: "Вакцинируйтесь!"
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москва, ильдар аляутдинов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рушан аббясов, альбир крганов, северный кавказ, россия, коронавирус в россии
16:02 21.01.2022 (обновлено: 16:29 21.01.2022)
 

Мусульманская община поддержала призыв муфтия прививаться как можно скорее

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. "Человечество под угрозой", — заявил глава Совета муфтиев Российской Федерации и Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин. Миру, по его словам, угрожает пандемия коронавируса. Религиозный лидер призвал единоверцев как можно скорее вакцинироваться. О том, как в умме восприняли обращение, — в материале РИА Новости.

"Пример другим"

Накануне с чрезвычайным обращением к мусульманам выступил глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. Он призвал единоверцев вакцинироваться.
© РИА Новости"Верный путь сохранить жизни — это прививка": Гайнутдин призвал вакцинироваться от коронавируса
Верный путь сохранить жизни – это прививка – Гайнутдин призвал вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости
"Верный путь сохранить жизни — это прививка": Гайнутдин призвал вакцинироваться от коронавируса
"Прямо в эту минуту десятки и сотни тысяч людей находятся в реанимациях, это чьи-то родители, дети, жены и мужья, близкие. В такой ситуации верующий человек, уповая на милость Всевышнего, обязан прислушаться к рекомендациям и указаниям врачей. Единственный путь сохранить жизни — это прививка. Моя прививка защищает не только меня. Она защищает окружающих, престарелых наших отцов и матерей. Слабых и немощных, больных. Наших единоверцев, с кем в одном ряду совершаем молитву".
Вакцинацию от коронавируса духовный лидер назвал "долгом каждого мусульманина". Он назвал это разумным поступком и попросил последователей ислама тем самым "показать пример другим".

Новый удар

Коронавирус ощутимо ударил по российской умме, в которой, по разным оценкам, от 15 до 25 миллионов граждан. Во время пандемии заболели сотни муфтиев и имамов.
"Я тоже переболел. Врачи сказали, что ковид был средней степени тяжести. Благодаря вакцине удалось избежать тяжелых последствий. Психологическая и физическая нагрузка от коронавируса — очень неприятная. У меня есть переболевшие родственники и знакомые, которые старше 70 лет, которым около 90 лет, и они говорят, что не испытывали подобного за всю свою жизнь", — рассказывает представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве, муфтий Шафиг Пшихачев.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШафиг Пшихачев
Шафиг Пшихачев - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шафиг Пшихачев
Из-за пандемии на многие месяцы закрылись мечети. Свои главные праздники — Курбан-байрам и Ураза-байрам — верующие отмечали дома, а не бок о бок с единоверцами во время намаза.
Последние месяцы молельные дома были открыты. Правда, богослужения проходили там с ограничениями. Сейчас же — новая волна заболеваемости, в том числе среди верующих.
"Обращение шейха Равиля Гайнутдина актуально и своевременно. Ведь сегодня мы видим: идет большое количество заражений штаммом "омикрон", — подчеркивает замглавы Духовного управления мусульман России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.
"Вакцинация — один из способов защитить себя и других от болезни и ее последствий. Поэтому мы призываем прихожан, при отсутствии противопоказаний и после консультации со специалистом, привиться. С точки зрения ислама, здоровье — это дар от Всевышнего, за который человек будет спрошен в День Суда. Поэтому верующие должны отнестись к этому вопросу максимально ответственно. И особенно в период пандемии", — в свою очередь, отмечает муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВерующие во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Москве
Верующие во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Верующие во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Москве

Дозволено Всевышним

Духовенство напоминает верующим: нельзя подвергать риску других людей. Ведь, по их словам, о ценности человеческой жизни гласит и Коран.
К тому же в исламской религии, по словам муфтиев, изначально по-особому относились к медицине. Поэтому верующих призывают следовать рекомендациям врачей.
"Священной обязанностью самой религии обозначается защита физического и психического здоровья человека. В исламе очень жестко регламентируется все, что может нарушить и физическое, и психическое здоровье человека. Нам не просто предписывается, а диктуется заботиться о своем здоровье", — подчеркивает муфтий Шафиг Пшихачев.
Правда, в начале прошлого года в умме были опасения относительно вакцин. Выдвигалась версия, что, например, "Спутник V" нельзя использовать верующим — якобы из-за свиного желатина в его составе, что делает лекарство харамом, то есть запретным для правоверных.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CОVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пункт вакцинации от CОVID-19 в ГУМе в Москве
Поэтому исламское духовенство обратилось к разработчикам препарата. И те предоставили все сведения о составе, после чего муфтияты по всей России издали фетву — исламский правовой документ — о вакцинах. Богословы признали их допустимыми для мусульман и призвали прививаться.
"С первых дней пандемии мусульманские организации нашей страны вне зависимости от структуры и отношений объявили о том, что нужно исполнять все меры предосторожности, которые объявил Роспотребнадзор, а также вакцинировались. Соответствующие фетвы мусульманскими организациями нашей страны были изданы, в их числе и со стороны Духовного собрания мусульман России (ДСМР). Почему мы это сделали? Это повеление священного Корана о ценности жизни человека. Это, согласно сунне (преданию. — Прим. ред.), следование пути нашего пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Всевышнего, который и в хадисах говорил о том, что делать, если постигнет чума. И в истории ислама несколько раз происходили трагические события, связанные с чумой, и мусульмане выходили из этого положения, находили исцеление, исходя из того, как повелено в нашей религии", — отмечает глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.
© пресс-служба ДСМРГлава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© пресс-служба ДСМР
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
Поэтому, по его словам, последователям ислама понятны меры, которые "предлагают сегодня государственные органы".
"Мы их исполняем как законопослушные граждане страны и как верующие, поскольку к этому призывает нас вера", — подчеркивает духовный лидер.

"Зависит от каждого"

По словам представителей муфтиятов, верующие одними из первых откликнулись на призыв духовенства. В ряде регионов пункты вакцинации открыли даже в мечетях.
В целом по стране практически на каждом пятничном намазе имамы призывали умму привиться.
"Во всех мечетях Крыма звучат проповеди, в которых подчеркивается: исход этой болезни зависит от каждого из нас. Все духовенство давно привилось. И, судя по тому, что люди свободно идут в торговые комплексы, показывая QR-коды на входе, непривитых особо и не осталось", — замечает заммуфтия Крыма Асадулла Баиров.
© предоставлено пресс-службой ДУМ РТСовместная молитва духовных лидеров ЦДУМ, ДСМР и ДУМ РТ
Совместная молитва духовных лидеров ЦДУМ, ДСМР и ДУМ РТ
© предоставлено пресс-службой ДУМ РТ
Совместная молитва духовных лидеров ЦДУМ, ДСМР и ДУМ РТ
Аналогичные проповеди произносили и на Кавказе. "Во времена Пророка была болезнь, как чума. Он говорил: если в вашем селе есть эта болезнь, никуда не выходите из вашего села, а если там, куда вы едете, эта болезнь, не идите туда. Он остерегал людей от этого. Это сунна Пророка — чтобы остерегаться этих болезней. Поэтому во всех мечетях, на проповедях мы об этом говорим",—- обращает внимание председатель КЦМСК, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев.
Сам муфтий говорит, что перенес болезнь очень тяжело, был почти месяц в коме — "не дай Аллах это пережить никому!" Поэтому сейчас он постоянно говорит единоверцам лишь одно: "Вакцинируйтесь!"
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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