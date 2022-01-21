https://ria.ru/20220121/vaktsinatsiya-1768935469.html

Мусульманская община поддержала призыв муфтия прививаться как можно скорее

Мусульманская община поддержала призыв муфтия прививаться как можно скорее - РИА Новости, 21.01.2022

Мусульманская община поддержала призыв муфтия прививаться как можно скорее

"Человечество под угрозой", — заявил глава Совета муфтиев Российской Федерации и Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин. Миру, по его... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:02

2022-01-21T16:02

2022-01-21T16:29

религия

москва

ильдар аляутдинов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

рушан аббясов

альбир крганов

северный кавказ

россия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. "Человечество под угрозой", — заявил глава Совета муфтиев Российской Федерации и Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин. Миру, по его словам, угрожает пандемия коронавируса. Религиозный лидер призвал единоверцев как можно скорее вакцинироваться. О том, как в умме восприняли обращение, — в материале РИА Новости."Пример другим"Накануне с чрезвычайным обращением к мусульманам выступил глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. Он призвал единоверцев вакцинироваться."Прямо в эту минуту десятки и сотни тысяч людей находятся в реанимациях, это чьи-то родители, дети, жены и мужья, близкие. В такой ситуации верующий человек, уповая на милость Всевышнего, обязан прислушаться к рекомендациям и указаниям врачей. Единственный путь сохранить жизни — это прививка. Моя прививка защищает не только меня. Она защищает окружающих, престарелых наших отцов и матерей. Слабых и немощных, больных. Наших единоверцев, с кем в одном ряду совершаем молитву".Вакцинацию от коронавируса духовный лидер назвал "долгом каждого мусульманина". Он назвал это разумным поступком и попросил последователей ислама тем самым "показать пример другим".Новый ударКоронавирус ощутимо ударил по российской умме, в которой, по разным оценкам, от 15 до 25 миллионов граждан. Во время пандемии заболели сотни муфтиев и имамов."Я тоже переболел. Врачи сказали, что ковид был средней степени тяжести. Благодаря вакцине удалось избежать тяжелых последствий. Психологическая и физическая нагрузка от коронавируса — очень неприятная. У меня есть переболевшие родственники и знакомые, которые старше 70 лет, которым около 90 лет, и они говорят, что не испытывали подобного за всю свою жизнь", — рассказывает представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве, муфтий Шафиг Пшихачев.Из-за пандемии на многие месяцы закрылись мечети. Свои главные праздники — Курбан-байрам и Ураза-байрам — верующие отмечали дома, а не бок о бок с единоверцами во время намаза.Последние месяцы молельные дома были открыты. Правда, богослужения проходили там с ограничениями. Сейчас же — новая волна заболеваемости, в том числе среди верующих."Обращение шейха Равиля Гайнутдина актуально и своевременно. Ведь сегодня мы видим: идет большое количество заражений штаммом "омикрон", — подчеркивает замглавы Духовного управления мусульман России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов."Вакцинация — один из способов защитить себя и других от болезни и ее последствий. Поэтому мы призываем прихожан, при отсутствии противопоказаний и после консультации со специалистом, привиться. С точки зрения ислама, здоровье — это дар от Всевышнего, за который человек будет спрошен в День Суда. Поэтому верующие должны отнестись к этому вопросу максимально ответственно. И особенно в период пандемии", — в свою очередь, отмечает муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Дозволено ВсевышнимДуховенство напоминает верующим: нельзя подвергать риску других людей. Ведь, по их словам, о ценности человеческой жизни гласит и Коран.К тому же в исламской религии, по словам муфтиев, изначально по-особому относились к медицине. Поэтому верующих призывают следовать рекомендациям врачей."Священной обязанностью самой религии обозначается защита физического и психического здоровья человека. В исламе очень жестко регламентируется все, что может нарушить и физическое, и психическое здоровье человека. Нам не просто предписывается, а диктуется заботиться о своем здоровье", — подчеркивает муфтий Шафиг Пшихачев.Правда, в начале прошлого года в умме были опасения относительно вакцин. Выдвигалась версия, что, например, "Спутник V" нельзя использовать верующим — якобы из-за свиного желатина в его составе, что делает лекарство харамом, то есть запретным для правоверных.Поэтому исламское духовенство обратилось к разработчикам препарата. И те предоставили все сведения о составе, после чего муфтияты по всей России издали фетву — исламский правовой документ — о вакцинах. Богословы признали их допустимыми для мусульман и призвали прививаться."С первых дней пандемии мусульманские организации нашей страны вне зависимости от структуры и отношений объявили о том, что нужно исполнять все меры предосторожности, которые объявил Роспотребнадзор, а также вакцинировались. Соответствующие фетвы мусульманскими организациями нашей страны были изданы, в их числе и со стороны Духовного собрания мусульман России (ДСМР). Почему мы это сделали? Это повеление священного Корана о ценности жизни человека. Это, согласно сунне (преданию. — Прим. ред.), следование пути нашего пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Всевышнего, который и в хадисах говорил о том, что делать, если постигнет чума. И в истории ислама несколько раз происходили трагические события, связанные с чумой, и мусульмане выходили из этого положения, находили исцеление, исходя из того, как повелено в нашей религии", — отмечает глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.Поэтому, по его словам, последователям ислама понятны меры, которые "предлагают сегодня государственные органы"."Мы их исполняем как законопослушные граждане страны и как верующие, поскольку к этому призывает нас вера", — подчеркивает духовный лидер."Зависит от каждого"По словам представителей муфтиятов, верующие одними из первых откликнулись на призыв духовенства. В ряде регионов пункты вакцинации открыли даже в мечетях.В целом по стране практически на каждом пятничном намазе имамы призывали умму привиться."Во всех мечетях Крыма звучат проповеди, в которых подчеркивается: исход этой болезни зависит от каждого из нас. Все духовенство давно привилось. И, судя по тому, что люди свободно идут в торговые комплексы, показывая QR-коды на входе, непривитых особо и не осталось", — замечает заммуфтия Крыма Асадулла Баиров.Аналогичные проповеди произносили и на Кавказе. "Во времена Пророка была болезнь, как чума. Он говорил: если в вашем селе есть эта болезнь, никуда не выходите из вашего села, а если там, куда вы едете, эта болезнь, не идите туда. Он остерегал людей от этого. Это сунна Пророка — чтобы остерегаться этих болезней. Поэтому во всех мечетях, на проповедях мы об этом говорим",—- обращает внимание председатель КЦМСК, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев.Сам муфтий говорит, что перенес болезнь очень тяжело, был почти месяц в коме — "не дай Аллах это пережить никому!" Поэтому сейчас он постоянно говорит единоверцам лишь одно: "Вакцинируйтесь!"

https://ria.ru/20210719/fetva-1741882918.html

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москва, ильдар аляутдинов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рушан аббясов, альбир крганов, северный кавказ, россия, коронавирус в россии