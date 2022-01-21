https://ria.ru/20220121/vaktsina-1769002261.html

В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины "Конвасэл" против COVID-19

В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины "Конвасэл" против COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022

В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины "Конвасэл" против COVID-19

Вакцина "Конвасэл", которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства России, в ходе испытаний продемонстрировала высокую... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T21:57

2022-01-21T21:57

2022-01-21T22:56

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вакцина "Конвасэл", которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства России, в ходе испытаний продемонстрировала высокую эффективность, сообщила пресс-служба ФМБА."Результаты клинического исследования показали, что вакцинация препаратом "Конвасэл" формирует у человека подтвержденный иммунитет, препятствующий развитию коронавирусной инфекции, рост титров специфических антител класса IgG против белка N, пролиферацию специфически активируемых CD4+ Т-клеток и антителозависимую цитотоксичность и внутриклеточную вирус-нейтрализацию. Ни один из добровольцев, получивших вакцину, за все время наблюдения не заболел COVID-19", — говорится в сообщении.Препарат планируется производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Институт уже подал заявку на регистрацию препарата.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768931620.html

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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии