https://ria.ru/20220121/usilenie-1769003198.html

Экс-глава Пентагона объяснил, почему произошло усиление России

Экс-глава Пентагона объяснил, почему произошло усиление России - РИА Новости, 21.01.2022

Экс-глава Пентагона объяснил, почему произошло усиление России

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс (2006-2011) считает, что внутренние разногласия в США наряду с такими внешнеполитическими событиями, как "позорное... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T22:11

2022-01-21T22:11

2022-01-21T22:17

в мире

сша

китай

афганистан

роберт гейтс

ближний восток

россия

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ЛОНДОН, 21 янв - РИА Новости. Бывший министр обороны США Роберт Гейтс (2006-2011) считает, что внутренние разногласия в США наряду с такими внешнеполитическими событиями, как "позорное бегство" из Афганистана, привели к усилению России."Наши внутренние разногласия и почти парализованный Конгресс, наш очевидный уход с Ближнего Востока и, в более широком смысле, отказ от нашей длившейся 60 лет роли глобального лидера, а также позорное бегство из Афганистана - все это заставило многие страны подстраховаться и развивать более тесные экономические и политические связи и отношения в сфере безопасности как с Россией, так и с Китаем", - написал Гейтс в статье, опубликованной в газете Financial Times.Гейтс, который в 1991-1993 годах занимал пост главы ЦРУ, в этой связи отметил, что Москва якобы "получила от США большую непреднамеренную помощь". Экс-министр обороны в статье выражает опасения по поводу возможности эскалации ситуации вокруг Украины и призывает США и их союзников "сделать все возможное", чтобы затруднить положение РФ, которая якобы может планировать эскалацию.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220121/peregovory-1768984458.html

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html

сша

китай

афганистан

ближний восток

россия

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в мире, сша, китай, афганистан, роберт гейтс, ближний восток, россия