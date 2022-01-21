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Ущерб по делу замглавы Минтранса превысил 523 миллиона рублей
Ущерб по делу замглавы Минтранса превысил 523 миллиона рублей - РИА Новости, 21.01.2022
Ущерб по делу замглавы Минтранса превысил 523 миллиона рублей
Заместителю министра транспорта Владимиру Токареву вменяют мошенничество на 523 миллиона рублей, говорится в материалах дела, оглашенных судьей на заседании по... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T18:11
2022-01-21T19:22
россия
происшествия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
владимир токарев
краснодарский край
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заместителю министра транспорта Владимиру Токареву вменяют мошенничество на 523 миллиона рублей, говорится в материалах дела, оглашенных судьей на заседании по мере пресечения."Токарев способствовал заключению договоров на сумму 523 миллиона рублей", - огласила позицию следствия в своем решении судья.Накануне в МВД сообщили, что Токареву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ему грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере.В среду в кабинете Токарева и в его доме прошли обыски, чиновника задержали. Расследование находится на контроле у руководства следственного департамента МВД России. Минтранс РФ подтвердил факт проверки в отношении Токарева и заявил, что содействует проверяющим органам.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае. Он уточнил, что речь идет об участке Имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект". По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.
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россия, происшествия, министерство транспорта рф (минтранс россии), владимир токарев, краснодарский край
18:11 21.01.2022 (обновлено: 19:22 21.01.2022)
 
Ущерб по делу замглавы Минтранса превысил 523 миллиона рублей

Ущерб по делу замминистра транспорта Токарева превысил 523 миллиона рублей

© Фото : Министерство транспорта РФ Владимир Токарев
 Владимир Токарев - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Министерство транспорта РФ
Владимир Токарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заместителю министра транспорта Владимиру Токареву вменяют мошенничество на 523 миллиона рублей, говорится в материалах дела, оглашенных судьей на заседании по мере пресечения.
"Токарев способствовал заключению договоров на сумму 523 миллиона рублей", - огласила позицию следствия в своем решении судья.
Накануне в МВД сообщили, что Токареву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ему грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере.
В среду в кабинете Токарева и в его доме прошли обыски, чиновника задержали. Расследование находится на контроле у руководства следственного департамента МВД России. Минтранс РФ подтвердил факт проверки в отношении Токарева и заявил, что содействует проверяющим органам.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае. Он уточнил, что речь идет об участке Имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект". По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.
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