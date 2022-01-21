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Источник: выявленный ущерб по делу Токарева превысил 500 миллионов рублей
Источник: выявленный ущерб по делу Токарева превысил 500 миллионов рублей - РИА Новости, 21.01.2022
Источник: выявленный ущерб по делу Токарева превысил 500 миллионов рублей
Ущерб по выявленному эпизоду, который в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество" вменяют заместителю министра транспорта Владимиру Токареву и... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T03:04
2022-01-21T03:04
2022-01-21T03:10
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ущерб по выявленному эпизоду, который в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество" вменяют заместителю министра транспорта Владимиру Токареву и соучастникам, превышает 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, работая первым замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой", для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, ООО "Главстройинвест" и других связанных юрлиц.Накануне в кабинете чиновника и его доме прошли обыски, самого замминистра задержали и предъявили ему обвинение по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Возбуждено уголовное дело, его фигурантам вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.В пресс-службе Минтранса подтвердили, что началась проверка, ведомство оказывает все содействие следствию.Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "РусГидро" и "Спецтрансстрое".
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происшествия, москва, владимир токарев, россия
03:04 21.01.2022 (обновлено: 03:10 21.01.2022)
Источник: выявленный ущерб по делу Токарева превысил 500 миллионов рублей
Источник оценил выявленный ущерб по делу замминистра Токарева в свыше 500 миллионов рублей
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ущерб по выявленному эпизоду, который в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество" вменяют заместителю министра транспорта Владимиру Токареву и соучастникам, превышает 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Ущерб — 500 миллионов, даже больше", — сказал собеседник агентства.
По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, работая первым замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой", для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, ООО "Главстройинвест" и других связанных юрлиц.
Накануне в кабинете чиновника и его доме прошли обыски, самого замминистра задержали и предъявили ему обвинение по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Возбуждено уголовное дело, его фигурантам вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.
В пресс-службе Минтранса подтвердили, что началась проверка, ведомство оказывает все содействие следствию.
Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "РусГидро" и "Спецтрансстрое".