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В Челябинской области появилась урна для окурков "с голосованием"
В Челябинской области появилась урна для окурков "с голосованием" - РИА Новости, 21.01.2022
В Челябинской области появилась урна для окурков "с голосованием"
Власти Копейска в Челябинской области поддерживают инициативу местного активиста, установившего урну для окурков "с голосованием", сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:28
2022-01-21T12:28
2022-01-21T12:28
общество
челябинская область
копейск
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 янв - РИА Новости. Власти Копейска в Челябинской области поддерживают инициативу местного активиста, установившего урну для окурков "с голосованием", сообщила РИА Новости в пятницу начальник отдела пресс-службы администрации Копейского городского округа Наталья Чабан.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" местный активист, называющий себя Чистомэн, сообщил, что в Копейске "сделал и установил первую и единственную во всём регионе урну для окурков с голосованием". В рамках "референдума" предлагается ответить на вопрос о том, чем заправлять окрошку, бросив окурок в отделения с надписями "квас" или "кефир"."На сегодняшний день администрация Копейского городского округа одобряет любые инициативы наших жителей, которые направлены на благоустройство и чистоту города", - сказала собеседника агентства.
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общество, челябинская область, копейск
В Челябинской области появилась урна для окурков "с голосованием"
Власти Копейска поддержали идею активиста, установившего урну для окурков "с голосованием"