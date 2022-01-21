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Владимир Урин прокомментировал продление своих полномочий в Большом театре
Владимир Урин прокомментировал продление своих полномочий в Большом театре - РИА Новости, 21.01.2022
Владимир Урин прокомментировал продление своих полномочий в Большом театре
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин, которому продлили полномочия на пять лет, сообщил РИА Новости, что ему и труппе предстоит большая работа, в... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:03
2022-01-21T16:03
2022-01-21T16:04
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин, которому продлили полномочия на пять лет, сообщил РИА Новости, что ему и труппе предстоит большая работа, в том числе подготовка к 250-летнему юбилею.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении еще на пять лет полномочий Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра.Заслуженный деятель искусств России Владимир Урин был назначен генеральным директором Большого театра в июле 2013 года. До этого он занимал должность генерального директора Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.Среди профессиональных наград Урина – премия Дягилева "За вклад в развитие современного танца в России", Международная премия имени К. С. Станиславского "За вклад в развитие российского театрального дела", приз "Душа танца", учрежденный журналом "Балет" совместно с министерством культуры России.
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михаил мишустин, большой театр, владимир урин, новости культуры, театр
16:03 21.01.2022 (обновлено: 16:04 21.01.2022)
Владимир Урин прокомментировал продление своих полномочий в Большом театре
Урин о продлении своих полномочий в Большом театре: предстоит серьезная большая работа
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин, которому продлили полномочия на пять лет, сообщил РИА Новости, что ему и труппе предстоит большая работа, в том числе подготовка к 250-летнему юбилею.
"Предстоит серьезная большая работа - и нынешняя, ежедневная, и предстоящая. Это и строительство филиала Большого театра в Калининграде, и реконструкция Камерной сцены, и, конечно, подготовка к 250-летнему юбилею. В этом сезоне мы надеемся, что балет Большого театра, который много пропустил зарубежных гастролей в связи с пандемией, выступит в Испании и Великобритании. Так что задачи стоят огромные", - сказал Урин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении еще на пять лет полномочий Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра.
Заслуженный деятель искусств России Владимир Урин был назначен генеральным директором Большого театра в июле 2013 года. До этого он занимал должность генерального директора Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Среди профессиональных наград Урина – премия Дягилева "За вклад в развитие современного танца в России", Международная премия имени К. С. Станиславского "За вклад в развитие российского театрального дела", приз "Душа танца", учрежденный журналом "Балет" совместно с министерством культуры России.