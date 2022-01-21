https://ria.ru/20220121/urin-1768937417.html

Владимир Урин прокомментировал продление своих полномочий в Большом театре

Владимир Урин прокомментировал продление своих полномочий в Большом театре - РИА Новости, 21.01.2022

Владимир Урин прокомментировал продление своих полномочий в Большом театре

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин, которому продлили полномочия на пять лет, сообщил РИА Новости, что ему и труппе предстоит большая работа, в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:03

2022-01-21T16:03

2022-01-21T16:04

культура

михаил мишустин

большой театр

владимир урин

новости культуры

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин, которому продлили полномочия на пять лет, сообщил РИА Новости, что ему и труппе предстоит большая работа, в том числе подготовка к 250-летнему юбилею.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении еще на пять лет полномочий Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра.Заслуженный деятель искусств России Владимир Урин был назначен генеральным директором Большого театра в июле 2013 года. До этого он занимал должность генерального директора Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.Среди профессиональных наград Урина – премия Дягилева "За вклад в развитие современного танца в России", Международная премия имени К. С. Станиславского "За вклад в развитие российского театрального дела", приз "Душа танца", учрежденный журналом "Балет" совместно с министерством культуры России.

https://ria.ru/20220117/putin-1768240049.html

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михаил мишустин, большой театр, владимир урин, новости культуры, театр