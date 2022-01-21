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Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 21.01.2022
Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
Стол переговоров на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена украсят цветочные композиции из сирени и орхидей,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T00:35
2022-01-21T00:35
в мире
сша
женева (город)
москва
джо байден
нато
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Стол переговоров на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена украсят цветочные композиции из сирени и орхидей, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В четверг вечером российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Женеву, где в пятницу состоится его встреча с Блинкеном. Ожидается, что основным вопросом на встрече станут проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.В Женеве в июне прошлого года состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Внимание журналистов тогда привлекли специально подобранные к мероприятию букеты. Как рассказали РИА Новости женевские флористы, основная тема букетов для саммита, выполненных в зеленом и белом цветах, — нейтральность и сдержанность. В композициях были использованы розы, гортензии, дельфиниумы, пионы, зверобой, гвоздики, астры, шиповник. Всего по трем этажам виллы Ла Гранж, где проходил саммит, были расставлены порядка 30 таких композиций.
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в мире, сша, женева (город), москва, джо байден, нато, сергей лавров, мария захарова, энтони блинкен, россия
00:35 21.01.2022
 
Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена

Представитель МИД Захарова: стол переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве украсят цветами

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Стол переговоров на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена украсят цветочные композиции из сирени и орхидей, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг вечером российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Женеву, где в пятницу состоится его встреча с Блинкеном. Ожидается, что основным вопросом на встрече станут проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

"Завтра в Женеве состоятся переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Все готово. Предвижу вопросы про цветы на столе сирень и орхидея", — написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографиями из зала переговоров.

В Женеве в июне прошлого года состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Внимание журналистов тогда привлекли специально подобранные к мероприятию букеты. Как рассказали РИА Новости женевские флористы, основная тема букетов для саммита, выполненных в зеленом и белом цветах, — нейтральность и сдержанность. В композициях были использованы розы, гортензии, дельфиниумы, пионы, зверобой, гвоздики, астры, шиповник. Всего по трем этажам виллы Ла Гранж, где проходил саммит, были расставлены порядка 30 таких композиций.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
00:31
Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
 
В миреСШАЖенева (город)МоскваДжо БайденНАТОСергей ЛавровМария ЗахароваЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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