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Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 21.01.2022
Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
Стол переговоров на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена украсят цветочные композиции из сирени и орхидей,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T00:35
2022-01-21T00:35
2022-01-21T00:35
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женева (город)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Стол переговоров на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена украсят цветочные композиции из сирени и орхидей, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В четверг вечером российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Женеву, где в пятницу состоится его встреча с Блинкеном. Ожидается, что основным вопросом на встрече станут проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.В Женеве в июне прошлого года состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Внимание журналистов тогда привлекли специально подобранные к мероприятию букеты. Как рассказали РИА Новости женевские флористы, основная тема букетов для саммита, выполненных в зеленом и белом цветах, — нейтральность и сдержанность. В композициях были использованы розы, гортензии, дельфиниумы, пионы, зверобой, гвоздики, астры, шиповник. Всего по трем этажам виллы Ла Гранж, где проходил саммит, были расставлены порядка 30 таких композиций.
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в мире, сша, женева (город), москва, джо байден, нато, сергей лавров, мария захарова, энтони блинкен, россия
Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
Представитель МИД Захарова: стол переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве украсят цветами