https://ria.ru/20220121/ukraina-1768984284.html
Канада выделит Украине 120 миллионов долларов помощи, заявил Зеленский
Канада выделит Украине 120 миллионов долларов помощи, заявил Зеленский - РИА Новости, 21.01.2022
Канада выделит Украине 120 миллионов долларов помощи, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада приняла решение выделить 120 миллионов долларов в качестве помощи Киеву. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T19:12
2022-01-21T19:12
2022-01-21T19:16
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владимир зеленский
джастин трюдо
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КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада приняла решение выделить 120 миллионов долларов в качестве помощи Киеву.В пятницу канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине кредит на сумму размере 120 миллионов канадских долларов (95 миллионов долларов США - ред.)."Приветствую решение Канады выделить $120 миллионов в помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между нашими странами", - написал в пятницу глава государства в Twitter.На что пойдут средства, Зеленский не уточнил.
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в мире, украина, европа, канада, владимир зеленский, джастин трюдо
19:12 21.01.2022 (обновлено: 19:16 21.01.2022)
Канада выделит Украине 120 миллионов долларов помощи, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский: Канада выделит 120 миллионов долларов в качестве помощи Киеву