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В Раде посоветовали украинцам держать "тревожный чемодан" из-за России
В Раде посоветовали украинцам держать "тревожный чемодан" из-за России - РИА Новости, 21.01.2022
В Раде посоветовали украинцам держать "тревожный чемодан" из-за России
Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T19:10
2022-01-21T19:10
в мире
украина
киев
дмитрий песков
нато
верховная рада украины
россия
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КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что собирать "тревожный чемоданчик" ввиду предрекаемой Киевом "военной угрозы" со стороны России преждевременно."Тревожный чемодан" гражданам следует держать всегда, несмотря на наличие или отсутствие состояния войны, угрозы войны, особого периода, потому что может возникнуть чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, следствием которой может стать, например, уничтожение документов. У каждой семьи должен быть чемодан, где будут документы и другие важные вещи. Сейчас преждевременно говорить о том, что нужно специально готовить "тревожный чемоданчик" для того, чтобы реагировать в случае расширения агрессии", - сказал Вениславский в интервью агентству "Укринформ", опубликованному в пятницу.Депутат утверждает, что существует якобы большая угроза со стороны РФ, но о ее "превращении из потенциальной в реальную разведка точно предупредит руководство государства не менее чем за неделю или десять дней".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220121/lavrov-1768936491.html
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, нато, верховная рада украины, россия
19:10 21.01.2022
 
В Раде посоветовали украинцам держать "тревожный чемодан" из-за России

Депутат Рады Вениславский посоветовали украинцам держать "тревожный чемодан" из-за России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что собирать "тревожный чемоданчик" ввиду предрекаемой Киевом "военной угрозы" со стороны России преждевременно.
"Тревожный чемодан" гражданам следует держать всегда, несмотря на наличие или отсутствие состояния войны, угрозы войны, особого периода, потому что может возникнуть чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, следствием которой может стать, например, уничтожение документов. У каждой семьи должен быть чемодан, где будут документы и другие важные вещи. Сейчас преждевременно говорить о том, что нужно специально готовить "тревожный чемоданчик" для того, чтобы реагировать в случае расширения агрессии", - сказал Вениславский в интервью агентству "Укринформ", опубликованному в пятницу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
15:59
Лавров обратился к журналисту CNN, отвечая на вопрос об Украине
Депутат утверждает, что существует якобы большая угроза со стороны РФ, но о ее "превращении из потенциальной в реальную разведка точно предупредит руководство государства не менее чем за неделю или десять дней".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
14:50
Захарова задала главе МИД Британии три вопроса после ее слов об Украине
 
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