Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/ukraina-1768976936.html
Гутерреш пообещал приложить усилия для снижения напряженности в мире
Гутерреш пообещал приложить усилия для снижения напряженности в мире - РИА Новости, 21.01.2022
Гутерреш пообещал приложить усилия для снижения напряженности в мире
Генсек ООН Антониу Гутерреш пообещал приложить максимум усилий для снижения напряженности на Украине, призывает решать все проблемы исключительно путем... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T18:36
2022-01-21T18:43
в мире
украина
оон
сирия
ливия
афганистан
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_161c76a5b17ea15ddb75f29a281afc23.jpg
ООН, 21 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пообещал приложить максимум усилий для снижения напряженности на Украине, призывает решать все проблемы исключительно путем дипломатии."Я обязуюсь приложить все усилия для мобилизации международного сообщества и активизировать наше стремление к миру. Позвольте мне упомянуть несколько (усилий)", - сказал Гутерреш, касаясь своих приоритетов на 2022 год.В числе прочего он пообещал прикладывать все усилия для того, чтобы "снизить напряженность (на Украине – ред.)", а также "призывать решать все вопросы исключительно посредством дипломатии".В контексте ситуации с Ираном, генсек пообещал выражать поддержку переговорам по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий.В ситуации с Афганистаном, Гутерреш пообещал работать над тем, чтобы помощь афганскому народу оказывалась, в страну вливались деньги и обеспечивалось полное соблюдение международного гуманитарного права, прав человека, особенно в отношении женщин и девочек. Генсек также призвал к эффективной борьбе с терроризмом в стране.В контексте сирийского конфликта, генсек ООН планирует способствовать созыву заседания Конституционного комитета, освобождению всех удерживаемых лиц, помощи всем нуждающимся, исполнению резолюции 2254.Что касается ситуации в Ливии, Гутерреш пообещал содействовать диалогу, оказывать поддержку президентским и парламентским выборам, настаивать на скорейшем скоординированном выводе иностранных боевиков.
https://ria.ru/20220118/donbass-1768245999.html
https://ria.ru/20220116/khidzhab-1768080422.html
https://ria.ru/20211214/vybory-1763757887.html
украина
сирия
ливия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acdef374b743e30d9784b32eecfd46c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оон, сирия, ливия, афганистан, антониу гутерреш
18:36 21.01.2022 (обновлено: 18:43 21.01.2022)
 
Гутерреш пообещал приложить усилия для снижения напряженности в мире

Генсек ООН Гутерреш пообещал приложить усилия для разрешения военных конфликтов в мире

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Читать ria.ru в
ООН, 21 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пообещал приложить максимум усилий для снижения напряженности на Украине, призывает решать все проблемы исключительно путем дипломатии.
"Я обязуюсь приложить все усилия для мобилизации международного сообщества и активизировать наше стремление к миру. Позвольте мне упомянуть несколько (усилий)", - сказал Гутерреш, касаясь своих приоритетов на 2022 год.
Украинский солдат в окопе на линии разграничения с Донецкой областью - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 08:00
"Они ходят по краю". Что начинается в Донбассе
В числе прочего он пообещал прикладывать все усилия для того, чтобы "снизить напряженность (на Украине – ред.)", а также "призывать решать все вопросы исключительно посредством дипломатии".
В контексте ситуации с Ираном, генсек пообещал выражать поддержку переговорам по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий.
В ситуации с Афганистаном, Гутерреш пообещал работать над тем, чтобы помощь афганскому народу оказывалась, в страну вливались деньги и обеспечивалось полное соблюдение международного гуманитарного права, прав человека, особенно в отношении женщин и девочек. Генсек также призвал к эффективной борьбе с терроризмом в стране.
Афганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 14:31
Женщины в Кабуле выступили против ношения хиджаба
В контексте сирийского конфликта, генсек ООН планирует способствовать созыву заседания Конституционного комитета, освобождению всех удерживаемых лиц, помощи всем нуждающимся, исполнению резолюции 2254.
Что касается ситуации в Ливии, Гутерреш пообещал содействовать диалогу, оказывать поддержку президентским и парламентским выборам, настаивать на скорейшем скоординированном выводе иностранных боевиков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 23:32
Лавров призвал США и Европу не вмешиваться в выборы в Ливии
 
В миреУкраинаООНСирияЛивияАфганистанАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина
01:19Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"
01:15Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь
01:10Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновников
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
Лента новостейМолния
Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить ЛенинаПосольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновниковМинобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков