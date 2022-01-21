18:36 21.01.2022 (обновлено: 18:43 21.01.2022)
Гутерреш пообещал приложить усилия для снижения напряженности в мире
Генсек ООН Гутерреш пообещал приложить усилия для разрешения военных конфликтов в мире
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
ООН, 21 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пообещал приложить максимум усилий для снижения напряженности на Украине, призывает решать все проблемы исключительно путем дипломатии.
"Я обязуюсь приложить все усилия для мобилизации международного сообщества и активизировать наше стремление к миру. Позвольте мне упомянуть несколько (усилий)", - сказал Гутерреш, касаясь своих приоритетов на 2022 год.
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В числе прочего он пообещал прикладывать все усилия для того, чтобы "снизить напряженность (на Украине – ред.)", а также "призывать решать все вопросы исключительно посредством дипломатии".
В контексте ситуации с Ираном, генсек пообещал выражать поддержку переговорам по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий.
В ситуации с Афганистаном, Гутерреш пообещал работать над тем, чтобы помощь афганскому народу оказывалась, в страну вливались деньги и обеспечивалось полное соблюдение международного гуманитарного права, прав человека, особенно в отношении женщин и девочек. Генсек также призвал к эффективной борьбе с терроризмом в стране.
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В контексте сирийского конфликта, генсек ООН планирует способствовать созыву заседания Конституционного комитета, освобождению всех удерживаемых лиц, помощи всем нуждающимся, исполнению резолюции 2254.
Что касается ситуации в Ливии, Гутерреш пообещал содействовать диалогу, оказывать поддержку президентским и парламентским выборам, настаивать на скорейшем скоординированном выводе иностранных боевиков.
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