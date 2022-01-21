https://ria.ru/20220121/ukraina-1768976936.html

Гутерреш пообещал приложить усилия для снижения напряженности в мире

Гутерреш пообещал приложить усилия для снижения напряженности в мире - РИА Новости, 21.01.2022

Гутерреш пообещал приложить усилия для снижения напряженности в мире

Генсек ООН Антониу Гутерреш пообещал приложить максимум усилий для снижения напряженности на Украине, призывает решать все проблемы исключительно путем... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:36

2022-01-21T18:36

2022-01-21T18:43

в мире

украина

оон

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ливия

афганистан

антониу гутерреш

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ООН, 21 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пообещал приложить максимум усилий для снижения напряженности на Украине, призывает решать все проблемы исключительно путем дипломатии."Я обязуюсь приложить все усилия для мобилизации международного сообщества и активизировать наше стремление к миру. Позвольте мне упомянуть несколько (усилий)", - сказал Гутерреш, касаясь своих приоритетов на 2022 год.В числе прочего он пообещал прикладывать все усилия для того, чтобы "снизить напряженность (на Украине – ред.)", а также "призывать решать все вопросы исключительно посредством дипломатии".В контексте ситуации с Ираном, генсек пообещал выражать поддержку переговорам по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий.В ситуации с Афганистаном, Гутерреш пообещал работать над тем, чтобы помощь афганскому народу оказывалась, в страну вливались деньги и обеспечивалось полное соблюдение международного гуманитарного права, прав человека, особенно в отношении женщин и девочек. Генсек также призвал к эффективной борьбе с терроризмом в стране.В контексте сирийского конфликта, генсек ООН планирует способствовать созыву заседания Конституционного комитета, освобождению всех удерживаемых лиц, помощи всем нуждающимся, исполнению резолюции 2254.Что касается ситуации в Ливии, Гутерреш пообещал содействовать диалогу, оказывать поддержку президентским и парламентским выборам, настаивать на скорейшем скоординированном выводе иностранных боевиков.

https://ria.ru/20220118/donbass-1768245999.html

https://ria.ru/20220116/khidzhab-1768080422.html

https://ria.ru/20211214/vybory-1763757887.html

украина

сирия

ливия

афганистан

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в мире, украина, оон, сирия, ливия, афганистан, антониу гутерреш