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На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии
На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии - РИА Новости, 21.01.2022
На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии
Экс-сотрудник СБУ Владимир Мулык пожаловался в эфире телеканала "Первый независимый" на истекающий срок годности вооружения, которое Британия поставила на... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:42
2022-01-21T17:42
2022-01-21T17:42
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Экс-сотрудник СБУ Владимир Мулык пожаловался в эфире телеканала "Первый независимый" на истекающий срок годности вооружения, которое Британия поставила на Украину ради "сдерживания российской агрессии"."Оказывается, срок хранения этого (противотанкового — Прим. ред.) комплекса 20 лет. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются", — рассказал он.По его словам, это наводит на мысли о том, что это вооружение нужно использовать, пока оно не стало не пригодным.Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи.
https://ria.ru/20220121/ukraina-1768904660.html
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в мире, украина, великобритания, служба безопасности украины
На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии
Экс-сотрудник СБУ Мулык указал на истекающий срок годности британского оружия на Украине