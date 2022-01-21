https://ria.ru/20220121/ukraina-1768926830.html

Россия не претендует на зоны влияния, заявил Лавров

Россия не претендует на зоны влияния, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022

Россия не претендует на зоны влияния, заявил Лавров

Москва не претендует на зоны влияния, но то что делает сейчас НАТО в отношении Украины, показывает, что они именно так рассматривают страну, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:22

2022-01-21T15:22

2022-01-21T16:09

украина

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сша

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

москва

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Москва не претендует на зоны влияния, но то что делает сейчас НАТО в отношении Украины, показывает, что они именно так рассматривают страну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не претендуем на зоны влияния, но то что делает сейчас НАТО по отношению к Украине, однозначно показывает, что НАТО рассматривает Украину как зону своего влияния", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

https://ria.ru/20220121/tramp-1768915838.html

украина

сша

россия

москва

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украина, в мире, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, москва, энтони блинкен