https://ria.ru/20220121/ukraina-1768926830.html
Россия не претендует на зоны влияния, заявил Лавров
Россия не претендует на зоны влияния, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022
Россия не претендует на зоны влияния, заявил Лавров
Москва не претендует на зоны влияния, но то что делает сейчас НАТО в отношении Украины, показывает, что они именно так рассматривают страну, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:22
2022-01-21T15:22
2022-01-21T16:09
украина
в мире
сша
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
москва
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Москва не претендует на зоны влияния, но то что делает сейчас НАТО в отношении Украины, показывает, что они именно так рассматривают страну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не претендуем на зоны влияния, но то что делает сейчас НАТО по отношению к Украине, однозначно показывает, что НАТО рассматривает Украину как зону своего влияния", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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украина, в мире, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, москва, энтони блинкен
15:22 21.01.2022 (обновлено: 16:09 21.01.2022)
Россия не претендует на зоны влияния, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не претендует на зоны влияния в отношении Украины