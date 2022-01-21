Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/ukraina-1768904660.html
Пушков назвал цель отправки "голливудских" спецназовцев на Украину
Пушков назвал цель отправки британских спецназовцев на Украину - РИА Новости, 21.01.2022
Пушков назвал цель отправки "голливудских" спецназовцев на Украину
Отправка элитных британских спецназовцев на Украину носит символический характер, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:55
2022-01-21T13:55
в мире
киев
москва
дмитрий песков
алексей пушков
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147390/85/1473908587_0:0:4543:2556_1920x0_80_0_0_88cca95f9bea7bc82c882e65e35e0617.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отправка элитных британских спецназовцев на Украину носит символический характер, считает сенатор Алексей Пушков."Акция устрашения в адрес России? Британия направила на Украину 30 бойцов Армейской бригады спецопераций. В голливудских фильмах такие ребята решают судьбы войны. Но это только в кино", — написал политик в своем Telegram-канале.По словам парламентария, их присутствие в стране вряд ли изменит ситуацию в отношениях Москвы и Киева. Если бы спецназовцы получили секретное задание, то их переброска не стала бы достоянием общественности, отметил Пушков."Видно, просто хотят флагом помахать - мол, мы тут, берегитесь! Интересно, кого это должно впечатлить?", — добавил сенатор.Ранее телеканал Sky News сообщил, что на Украину прибыли три десятка военных из недавно созданной Армейской бригады специальных операций.Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220118/spetsnaz-1768295943.html
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147390/85/1473908587_0:0:4037:3028_1920x0_80_0_0_a0d140669cb8f16f2ad57a4f240f47c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, москва, дмитрий песков, алексей пушков, нато, россия
13:55 21.01.2022
 
Пушков назвал цель отправки британских спецназовцев на Украину

Сенатор Пушков назвал отправку британских спецназовцев на Украину символической

© Flickr / U.S. Department of DefenseСолдат британского спецназа
Солдат британского спецназа - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Flickr / U.S. Department of Defense
Солдат британского спецназа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отправка элитных британских спецназовцев на Украину носит символический характер, считает сенатор Алексей Пушков.
"Акция устрашения в адрес России? Британия направила на Украину 30 бойцов Армейской бригады спецопераций. В голливудских фильмах такие ребята решают судьбы войны. Но это только в кино", — написал политик в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, их присутствие в стране вряд ли изменит ситуацию в отношениях Москвы и Киева. Если бы спецназовцы получили секретное задание, то их переброска не стала бы достоянием общественности, отметил Пушков.
"Видно, просто хотят флагом помахать - мол, мы тут, берегитесь! Интересно, кого это должно впечатлить?", — добавил сенатор.
Канадские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 03:04
Канада отправила на Украину бойцов спецназа, сообщили СМИ
Ранее телеканал Sky News сообщил, что на Украину прибыли три десятка военных из недавно созданной Армейской бригады специальных операций.
Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
 
В миреКиевМоскваДмитрий ПесковАлексей ПушковНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина
01:19Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"
01:15Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь
01:10Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновников
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
Лента новостейМолния
Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить ЛенинаПосольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновниковМинобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков