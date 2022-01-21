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Пушков назвал цель отправки "голливудских" спецназовцев на Украину
Пушков назвал цель отправки британских спецназовцев на Украину - РИА Новости, 21.01.2022
Пушков назвал цель отправки "голливудских" спецназовцев на Украину
Отправка элитных британских спецназовцев на Украину носит символический характер, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:55
2022-01-21T13:55
2022-01-21T13:55
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отправка элитных британских спецназовцев на Украину носит символический характер, считает сенатор Алексей Пушков."Акция устрашения в адрес России? Британия направила на Украину 30 бойцов Армейской бригады спецопераций. В голливудских фильмах такие ребята решают судьбы войны. Но это только в кино", — написал политик в своем Telegram-канале.По словам парламентария, их присутствие в стране вряд ли изменит ситуацию в отношениях Москвы и Киева. Если бы спецназовцы получили секретное задание, то их переброска не стала бы достоянием общественности, отметил Пушков."Видно, просто хотят флагом помахать - мол, мы тут, берегитесь! Интересно, кого это должно впечатлить?", — добавил сенатор.Ранее телеканал Sky News сообщил, что на Украину прибыли три десятка военных из недавно созданной Армейской бригады специальных операций.Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, киев, москва, дмитрий песков, алексей пушков, нато, россия
Пушков назвал цель отправки британских спецназовцев на Украину
Сенатор Пушков назвал отправку британских спецназовцев на Украину символической