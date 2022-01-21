https://ria.ru/20220121/ukraina-1768904660.html

Пушков назвал цель отправки "голливудских" спецназовцев на Украину

Пушков назвал цель отправки британских спецназовцев на Украину - РИА Новости, 21.01.2022

Пушков назвал цель отправки "голливудских" спецназовцев на Украину

Отправка элитных британских спецназовцев на Украину носит символический характер, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:55

2022-01-21T13:55

2022-01-21T13:55

в мире

киев

москва

дмитрий песков

алексей пушков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147390/85/1473908587_0:0:4543:2556_1920x0_80_0_0_88cca95f9bea7bc82c882e65e35e0617.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отправка элитных британских спецназовцев на Украину носит символический характер, считает сенатор Алексей Пушков."Акция устрашения в адрес России? Британия направила на Украину 30 бойцов Армейской бригады спецопераций. В голливудских фильмах такие ребята решают судьбы войны. Но это только в кино", — написал политик в своем Telegram-канале.По словам парламентария, их присутствие в стране вряд ли изменит ситуацию в отношениях Москвы и Киева. Если бы спецназовцы получили секретное задание, то их переброска не стала бы достоянием общественности, отметил Пушков."Видно, просто хотят флагом помахать - мол, мы тут, берегитесь! Интересно, кого это должно впечатлить?", — добавил сенатор.Ранее телеканал Sky News сообщил, что на Украину прибыли три десятка военных из недавно созданной Армейской бригады специальных операций.Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220118/spetsnaz-1768295943.html

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, москва, дмитрий песков, алексей пушков, нато, россия