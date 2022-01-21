https://ria.ru/20220121/ukraina-1768901661.html

Дуда и Зеленский создадут специальный канал связи

Дуда и Зеленский создадут специальный канал связи - РИА Новости, 21.01.2022

Дуда и Зеленский создадут специальный канал связи

Президенты Польши и Украины создадут специальный канал связи, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох журналистам в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:38

2022-01-21T13:38

2022-01-21T13:38

в мире

украина

азербайджан

турция

польша

нато

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ВАРШАВА, 21 янв – РИА Новости. Президенты Польши и Украины создадут специальный канал связи, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох журналистам в пятницу."Несмотря на разницу в том, что Польша состоит в НАТО, а Украина нет, наши интересы в сфере безопасности очень сильно связаны между собой. Это сравнимо с отношениями, которые имеются хотя бы между Турцией и Азербайджаном. Нас интересует диалог в сфере безопасности, особые отношения в этой области, потому что безопасность Украины является частью нашей безопасности, и президенты это понимают", - пояснил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/ukraina-1768888938.html

украина

азербайджан

турция

польша

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в мире, украина, азербайджан, турция, польша, нато