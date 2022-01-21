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https://ria.ru/20220121/ukraina-1768881171.html
В Мадриде заявили о единой позиции Евросоюза по Украине
В Мадриде заявили о единой позиции Евросоюза по Украине - РИА Новости, 21.01.2022
В Мадриде заявили о единой позиции Евросоюза по Украине
Страны ЕС придерживаются единой позиции по кризису вокруг Украины, в первую очередь необходимо вести диалог, однако в случае его провала необходимо перейти к... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:24
2022-01-21T12:24
в мире
украина
испания
евросоюз
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МАДРИД, 21 янв – РИА Новости. Страны ЕС придерживаются единой позиции по кризису вокруг Украины, в первую очередь необходимо вести диалог, однако в случае его провала необходимо перейти к политике сдерживания, заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес на мероприятии, организованном агентством Europa Press."Сейчас очень напряженные моменты здесь, в Европе, вокруг Украины. Это сложные моменты, когда все мы задержали дыхание, но также это время дипломатии – больше чем когда бы то ни было, также момент диалога, момент деэскалации и разрядки напряженности", - заявил он.Альбарес заверил, что Европа "делает ставку на дипломатические средства, на деэскалацию", и что на заседании глав МИД ЕС в понедельник, по его мнению, "будет преобладать единство в диалоге в связи с кризисом вокруг Украины, но также единство в сдерживании, если будет необходимо"."На карте на Украине – сама база европейского строительства. Европа предполагает мир, прогресс, предполагает уважение международного права, уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Это мы поддерживаем, поддерживаем разрешение конфликтов и разногласий путем диалога", - заявил Альбарес.По его словам, Европа "не может позволить себе вернуться назад". "Вернуться назад означает вернуться к пройденным этапам, этапам стен в Европе, во времена раздела влияния. Это неприемлемо - вернуться во времена, когда одна страна диктовала другой, какая у той должна быть схема безопасности, кто должен быть членом определенной организации", - добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220118/ukraina-1768457174.html
https://ria.ru/20211216/ukraina-1764046881.html
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в мире, украина, испания, евросоюз
12:24 21.01.2022
 
В Мадриде заявили о единой позиции Евросоюза по Украине

Глава МИД Испании Альбарес: страны ЕС придерживаются единой позиции по Украине

© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде
Читать ria.ru в
МАДРИД, 21 янв – РИА Новости. Страны ЕС придерживаются единой позиции по кризису вокруг Украины, в первую очередь необходимо вести диалог, однако в случае его провала необходимо перейти к политике сдерживания, заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес на мероприятии, организованном агентством Europa Press.
"Сейчас очень напряженные моменты здесь, в Европе, вокруг Украины. Это сложные моменты, когда все мы задержали дыхание, но также это время дипломатии – больше чем когда бы то ни было, также момент диалога, момент деэскалации и разрядки напряженности", - заявил он.
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Альбарес заверил, что Европа "делает ставку на дипломатические средства, на деэскалацию", и что на заседании глав МИД ЕС в понедельник, по его мнению, "будет преобладать единство в диалоге в связи с кризисом вокруг Украины, но также единство в сдерживании, если будет необходимо".
"На карте на Украине – сама база европейского строительства. Европа предполагает мир, прогресс, предполагает уважение международного права, уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Это мы поддерживаем, поддерживаем разрешение конфликтов и разногласий путем диалога", - заявил Альбарес.
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По его словам, Европа "не может позволить себе вернуться назад". "Вернуться назад означает вернуться к пройденным этапам, этапам стен в Европе, во времена раздела влияния. Это неприемлемо - вернуться во времена, когда одна страна диктовала другой, какая у той должна быть схема безопасности, кто должен быть членом определенной организации", - добавил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
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