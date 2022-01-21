https://ria.ru/20220121/ukraina-1768869507.html

В МИД оценили возможность присоединения США к "нормандскому формату"

В МИД оценили возможность присоединения США к "нормандскому формату" - РИА Новости, 21.01.2022

В МИД оценили возможность присоединения США к "нормандскому формату"

Министерство иностранных дел России, комментируя возможность присоединения США к переговорам в "нормандском формате" по Донбассу, заявило, что, насколько... РИА Новости, 21.01.2022

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России, комментируя возможность присоединения США к переговорам в "нормандском формате" по Донбассу, заявило, что, насколько известно Москве, ФРГ и Франция за сохранение формата в нынешнем виде.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы к усилиям по поддержке "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) без участия в нем.Как отметили в МИД РФ, Москва не возражает против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. "Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную "добавочную стоимость", в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по Минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ."Что касается возможного участия США в "нормандском формате", то необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники – Германия и Франция – предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время", - подчеркнули в ведомстве.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220120/gosdep-1768827560.html

https://ria.ru/20220120/donbass-1768750495.html

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