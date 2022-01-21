11:21 21.01.2022 (обновлено: 11:40 21.01.2022)
В МИД оценили возможность присоединения США к "нормандскому формату"
МИД: Россия не против подключения США к урегулированию ситуации на Украине
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России, комментируя возможность присоединения США к переговорам в "нормандском формате" по Донбассу, заявило, что, насколько известно Москве, ФРГ и Франция за сохранение формата в нынешнем виде.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы к усилиям по поддержке "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) без участия в нем.
Как отметили в МИД РФ, Москва не возражает против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. "Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную "добавочную стоимость", в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по Минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"Что касается возможного участия США в "нормандском формате", то необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники – Германия и Франция – предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время", - подчеркнули в ведомстве.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.