Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/ukraina-1768869507.html
В МИД оценили возможность присоединения США к "нормандскому формату"
В МИД оценили возможность присоединения США к "нормандскому формату" - РИА Новости, 21.01.2022
В МИД оценили возможность присоединения США к "нормандскому формату"
Министерство иностранных дел России, комментируя возможность присоединения США к переговорам в "нормандском формате" по Донбассу, заявило, что, насколько... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:21
2022-01-21T11:40
сша
франция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России, комментируя возможность присоединения США к переговорам в "нормандском формате" по Донбассу, заявило, что, насколько известно Москве, ФРГ и Франция за сохранение формата в нынешнем виде.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы к усилиям по поддержке "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) без участия в нем.Как отметили в МИД РФ, Москва не возражает против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. "Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную "добавочную стоимость", в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по Минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ."Что касается возможного участия США в "нормандском формате", то необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники – Германия и Франция – предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время", - подчеркнули в ведомстве.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220120/gosdep-1768827560.html
https://ria.ru/20220120/donbass-1768750495.html
сша
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d6cdf428254938aca75b76c5a5388bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, франция, россия
11:21 21.01.2022 (обновлено: 11:40 21.01.2022)
 
В МИД оценили возможность присоединения США к "нормандскому формату"

МИД: Россия не против подключения США к урегулированию ситуации на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России, комментируя возможность присоединения США к переговорам в "нормандском формате" по Донбассу, заявило, что, насколько известно Москве, ФРГ и Франция за сохранение формата в нынешнем виде.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы к усилиям по поддержке "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) без участия в нем.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 23:23
Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
Как отметили в МИД РФ, Москва не возражает против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. "Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную "добавочную стоимость", в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по Минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"Что касается возможного участия США в "нормандском формате", то необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники – Германия и Франция – предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время", - подчеркнули в ведомстве.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 15:36
В США предложили признать пророссийские силы в Донбассе террористическими
 
СШАФранцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина
01:19Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"
01:15Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь
01:10Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновников
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
Лента новостейМолния
Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить ЛенинаПосольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновниковМинобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков