https://ria.ru/20220121/ukraina-1768861278.html

Россия сможет пережить введение санкций, заявил Зеленский

Россия сможет пережить введение санкций, заявил Зеленский - РИА Новости, 21.01.2022

Россия сможет пережить введение санкций, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Россия сможет пережить возможное введение против нее новых санкций, и выступил с призывом... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:47

2022-01-21T10:47

2022-01-21T11:05

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Россия сможет пережить возможное введение против нее новых санкций, и выступил с призывом ввести их "уже сейчас".Ранее портал Axios со ссылкой на информированные источники сообщил, что Зеленский призвал американских сенаторов, посетивших недавно Киев, не ждать якобы возможной эскалации со стороны России для введения санкций против нее, а ввести ограничения уже сейчас."Совершенно верно", - заявил Зеленский в интервью американской газете Washington Post, отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия, у которой есть много резервов, вероятно, сможет выдержать санкции. "Поэтому, стоит вам ввести даже значительные санкции, они (РФ - ред.) посмотрят на вас и скажут: "Послушайте, мы можем справиться с этим". Я думаю, это неправильно", - добавил президент Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html

https://ria.ru/20220121/vlozheniya-1768810922.html

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, россия