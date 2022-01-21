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Британия перебросила на Украину элитное воинское подразделение
СМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения - РИА Новости, 21.01.2022
Британия перебросила на Украину элитное воинское подразделение
Великобритания направила на Украину три десятка военнослужащих недавно созданной Армейской бригады специальных операций, говорится в материале Sky News. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T07:28
2022-01-21T08:55
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Великобритания направила на Украину три десятка военнослужащих недавно созданной Армейской бригады специальных операций, говорится в материале Sky News.Отмечается, что военные относятся к рейнджерскому полку.На официальном сайте британского Минобороны указано, что в состав Армейской бригады специальных операций входят четыре батальона рейнджеров. По планам военного ведомства, эти подразделения "будут постоянно присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам".Кроме того, подчеркивается, что подразделения Армейской бригады специальных операций ориентированы на совместную работу со спецподразделениями союзников Лондона "для противодействия угрозам, исходящим от насильственных экстремистских организаций".Ранее заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет.Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, украина, лондон, великобритания, нато, россия
07:28 21.01.2022 (обновлено: 08:55 21.01.2022)
 
СМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения

Sky News: Британия направила на Украину 30 бойцов Армейской бригады специальных операций

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Великобритания направила на Украину три десятка военнослужащих недавно созданной Армейской бригады специальных операций, говорится в материале Sky News.
"Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией", — передает телеканал.
Отмечается, что военные относятся к рейнджерскому полку.
На официальном сайте британского Минобороны указано, что в состав Армейской бригады специальных операций входят четыре батальона рейнджеров. По планам военного ведомства, эти подразделения "будут постоянно присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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СМИ: в Киеве власти начали распространять инструкции на случай начала войны
Кроме того, подчеркивается, что подразделения Армейской бригады специальных операций ориентированы на совместную работу со спецподразделениями союзников Лондона "для противодействия угрозам, исходящим от насильственных экстремистских организаций".
Ранее заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет.
Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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