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Постпред США не ответила, когда Вашингтон поднимет вопрос Украины в СБ ООН
Постпред США не ответила, когда Вашингтон поднимет вопрос Украины в СБ ООН - РИА Новости, 21.01.2022
Постпред США не ответила, когда Вашингтон поднимет вопрос Украины в СБ ООН
Вашингтон будет готов обратить внимание СБ ООН на ситуацию вокруг Украины, "когда придет время", заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T01:53
2022-01-21T01:53
в мире
киев
сша
оон
дмитрий песков
нато
совет безопасности оон
россия
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ООН, 21 янв — РИА Новости. Вашингтон будет готов обратить внимание СБ ООН на ситуацию вокруг Украины, "когда придет время", заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.Отвечая на вопрос, не пора ли собрать заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины, Томас-Гринфилд сказала: "Мы взаимодействуем с членами СБ ООН, на регулярной основе. И когда придет время, мы будем готовы представить это вниманию Совета".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, сша, оон, дмитрий песков, нато, совет безопасности оон, россия, линда томас-гринфилд
01:53 21.01.2022
 
Постпред США не ответила, когда Вашингтон поднимет вопрос Украины в СБ ООН

Постпред Томас-Гринфилд: США поднимут вопрос Украины в СБ ООН, когда придет время

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 янв — РИА Новости. Вашингтон будет готов обратить внимание СБ ООН на ситуацию вокруг Украины, "когда придет время", заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Отвечая на вопрос, не пора ли собрать заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины, Томас-Гринфилд сказала: "Мы взаимодействуем с членами СБ ООН, на регулярной основе. И когда придет время, мы будем готовы представить это вниманию Совета".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 08:00
США планируют воевать с Россией до последнего украинца
 
В миреКиевСШАООНДмитрий ПесковНАТОСовет Безопасности ООНРоссияЛинда Томас-Гринфилд
 
 
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