https://ria.ru/20220121/ukraina-1768834605.html

Постпред США не ответила, когда Вашингтон поднимет вопрос Украины в СБ ООН

Постпред США не ответила, когда Вашингтон поднимет вопрос Украины в СБ ООН - РИА Новости, 21.01.2022

Постпред США не ответила, когда Вашингтон поднимет вопрос Украины в СБ ООН

Вашингтон будет готов обратить внимание СБ ООН на ситуацию вокруг Украины, "когда придет время", заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T01:53

2022-01-21T01:53

2022-01-21T01:53

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нато

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ООН, 21 янв — РИА Новости. Вашингтон будет готов обратить внимание СБ ООН на ситуацию вокруг Украины, "когда придет время", заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.Отвечая на вопрос, не пора ли собрать заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины, Томас-Гринфилд сказала: "Мы взаимодействуем с членами СБ ООН, на регулярной основе. И когда придет время, мы будем готовы представить это вниманию Совета".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html

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сша

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