В Минобороны Белоруссии прокомментировали совместные учения с Россией
Минобороны Белоруссии: учения с Россией носят исключительно оборонительный характер
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРадиолокационный комплекс из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" во время отправления с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
Радиолокационный комплекс из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" во время отправления с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Предстоящие совместные белорусско-российские учения носят исключительно оборонительный характер, заявил начальник главного управления боевой подготовки вооруженных сил Белоруссии Андрей Некрашевич.
Ранее заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместно с Россией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022" - с 10 по 20 февраля.
"Хочу отметить, что данные учения носят исключительно оборонительный характер", - сказал Некрашевич, его видеокомментарий публикует YouTube-канал "ВоенТВ" белорусского минобороны в пятницу.
Он обратил внимание, что учения имеют ряд особенностей. Некрашевич отметил, что в нем примут участие не войска западного военного округа России, которые раз в два года в составе региональной группировки войск Союзного государства принимают участие в совместных белорусско-российских стратегических учениях, а войска восточного военного округа, которые в настоящее время осуществляют организованное выдвижение с Дальнего Востока России.
"Помимо этого, в учениях принимают участие Военно-комические силы России и Воздушно-десантные войска России и, безусловно, практически все вооруженные силы Республики Беларусь", - продолжил начальник главного управления боевой подготовки.
Он подчеркнул, что это позволит оценить возможности и способности создания группировок войск в кратчайшие сроки в любом месте и на любом направлении, оценить возможности командиров управлять данной группировкой войск.
"В соответствии с утвержденным главой нашего государства замыслом мы в настоящее время совместно с российскими коллегами осуществляем его детальное планирование. Одновременно обучаемые войска в рамках внезапной проверки осуществляют организованное выдвижение и занятие исходных районов по учениям", - сказал Некрашевич.
Он также отметил, что мероприятия учения будут проводиться не только на полигонах белорусских вооруженных сил, но и на приграничных участках местности, где с сопредельной стороны размещены значительные группировки войск, авиация и тяжелая техника. "Естественно, не реагировать на эти недружественные для нашей страны и нашего Союзного государства действия мы не могли", - подчеркнул он. По его словам, учения пройдут в два этапа: в ходе первого планируется отработать вопросы завершения перегруппировки войск, занятия исходных районов сосредоточения, а также подготовки обороны, а в ходе второго будут отработаны вопросы ведения оборонительных действий. "На всех полигонах вооруженных сил Беларуси спланировано проведение пусков и боевой стрельбы, на участках местности – тактические действия. По окончании учений планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации", - добавил Некрашевич.