12:20 21.01.2022 (обновлено: 13:29 21.01.2022)
Россия, Иран и Китай отработали противодействие пиратству в Аравийском море
Россия, Иран и Китай отработали борьбу с пиратами во время учений в Аравийском море
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений "CHIRU-2022" в Аравийском море
Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений "CHIRU-2022" в Аравийском море
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Боевые корабли России, Ирана и Китая отработали спасение на море и противодействие морскому пиратству в ходе военно-морского учения "CHIRU-2022" в Аравийском море, сообщили в Минобороны России.
"В Оманском заливе (северная часть Аравийского моря) и в воздушном пространстве над ним прошло совместное российско-китайско-иранское военно-морское учение "CHIRU-2022". От российской стороны в нём принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". Всего от трех флотов к учению привлекалось 14 боевых кораблей и вспомогательных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что корабли ВМФ России с китайскими и иранскими ВМС выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, провели совместное тактическое маневрирование, отработали задачи по поиску и спасению на море.
"В финальной части учения "CHIRU-2022" совершенствовались практические навыки сторон в проведении досмотровых действий и освобождении условно захваченного пиратами судна. В этом эпизоде учения был задействован десантный вертолёт и специальные подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции (ВС Ирана)", - добавляется в сообщении.
После завершения учения корабли Тихоокеанского флота продолжат плановый переход.
Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в поход в декабре 2021 года для решения задач в АТР. За этот период корабли провели в море ряд тренировок, посетили индийский порт Кочин и приняли участие в учении "PASSEX" с кораблём ВМС Индии.
В дальнейшем корабли ТОФ совершат переход в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов примут участие в учении межфлотской группировки ВМФ.