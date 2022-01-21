https://ria.ru/20220121/ucheniya-1768880589.html

Россия, Иран и Китай отработали противодействие пиратству в Аравийском море

Россия, Иран и Китай отработали противодействие пиратству в Аравийском море - РИА Новости, 21.01.2022

Россия, Иран и Китай отработали противодействие пиратству в Аравийском море

Боевые корабли России, Ирана и Китая отработали спасение на море и противодействие морскому пиратству в ходе военно-морского учения "CHIRU-2022" в Аравийском... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:20

2022-01-21T12:20

2022-01-21T13:29

безопасность

вмф рф

китай

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вмс индии

оманский залив

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Боевые корабли России, Ирана и Китая отработали спасение на море и противодействие морскому пиратству в ходе военно-морского учения "CHIRU-2022" в Аравийском море, сообщили в Минобороны России."В Оманском заливе (северная часть Аравийского моря) и в воздушном пространстве над ним прошло совместное российско-китайско-иранское военно-морское учение "CHIRU-2022". От российской стороны в нём принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". Всего от трех флотов к учению привлекалось 14 боевых кораблей и вспомогательных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что корабли ВМФ России с китайскими и иранскими ВМС выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, провели совместное тактическое маневрирование, отработали задачи по поиску и спасению на море."В финальной части учения "CHIRU-2022" совершенствовались практические навыки сторон в проведении досмотровых действий и освобождении условно захваченного пиратами судна. В этом эпизоде учения был задействован десантный вертолёт и специальные подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции (ВС Ирана)", - добавляется в сообщении.После завершения учения корабли Тихоокеанского флота продолжат плановый переход.Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в поход в декабре 2021 года для решения задач в АТР. За этот период корабли провели в море ряд тренировок, посетили индийский порт Кочин и приняли участие в учении "PASSEX" с кораблём ВМС Индии.В дальнейшем корабли ТОФ совершат переход в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов примут участие в учении межфлотской группировки ВМФ.

https://ria.ru/20220120/kalibr-1768741643.html

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безопасность, вмф рф, китай, тихоокеанский флот вмф россии, вмс индии, оманский залив, россия