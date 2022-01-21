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Туляка будут судить за убийство двух мужчин, якобы пытавшихся его обокрасть
Туляка будут судить за убийство двух мужчин, якобы пытавшихся его обокрасть - РИА Новости, 21.01.2022
Туляка будут судить за убийство двух мужчин, якобы пытавшихся его обокрасть
Жителя Тулы будут судить по обвинению в убийстве отца и сына, которых он ошибочно заподозрил в попытке его обворовать, а полиция помешала ему избавиться от тел, РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:58
2022-01-21T11:58
происшествия
тульская область
тула
тульский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Жителя Тулы будут судить по обвинению в убийстве отца и сына, которых он ошибочно заподозрил в попытке его обворовать, а полиция помешала ему избавиться от тел, сообщает прокуратура Тульской области."Житель Тулы в период с 22 до 24 июня 2021 года, ошибочно полагая, что двое жителей поселок Рассвет Ленинского района (отец и сын) проникли на территорию принадлежащего ему земельного участка в д. Беликово Ленинского района Тульской области с целью хищения его имущества (листы металла), подверг их избиению, причинив множественные травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Убитым было 60 и 38 лет.Решив скрыть следы преступления, полагает следствие, злоумышленник забрал у жертв мобильные телефоны, драгоценности и другие вещи и их автомобиль УАЗ. Затем обвиняемый погрузил тела в свой автомобиль, на котором в ночное время на автодороге "Тула-Белев" был задержан сотрудниками ГИБДД."Уголовное дело направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу", - информирует прокуратура.
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происшествия, тульская область, тула, тульский областной суд
11:58 21.01.2022
 
Туляка будут судить за убийство двух мужчин, якобы пытавшихся его обокрасть

Туляка будут судить за убийство отца и сына, которых он заподозрил в попытке обокрасть его

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Жителя Тулы будут судить по обвинению в убийстве отца и сына, которых он ошибочно заподозрил в попытке его обворовать, а полиция помешала ему избавиться от тел, сообщает прокуратура Тульской области.
"Житель Тулы в период с 22 до 24 июня 2021 года, ошибочно полагая, что двое жителей поселок Рассвет Ленинского района (отец и сын) проникли на территорию принадлежащего ему земельного участка в д. Беликово Ленинского района Тульской области с целью хищения его имущества (листы металла), подверг их избиению, причинив множественные травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Убитым было 60 и 38 лет.
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Решив скрыть следы преступления, полагает следствие, злоумышленник забрал у жертв мобильные телефоны, драгоценности и другие вещи и их автомобиль УАЗ. Затем обвиняемый погрузил тела в свой автомобиль, на котором в ночное время на автодороге "Тула-Белев" был задержан сотрудниками ГИБДД.
"Уголовное дело направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу", - информирует прокуратура.
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