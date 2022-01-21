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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220121/tyurma-1768833942.html
Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии - РИА Новости, 21.01.2022
Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
Бойцы арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) взяли под контроль район, где расположена тюрьма, из которой пытались сбежать... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T01:25
2022-01-21T01:29
война в сирии
в мире
бейрут
сирия
эль-хасаке
сирийские демократические силы
россия
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БЕЙРУТ, 21 янв — РИА Новости. Бойцы арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) взяли под контроль район, где расположена тюрьма, из которой пытались сбежать террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство"* после атаки смертника на машине, сообщается в заявлении СДС.Ранее сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что террористы предприняли попытку побега из тюрьмы в Эль-Хасаке, подконтрольной курдам на севере Сирии. По некоторым данным, вследствие подрыва машины со смертником погибли и получили ранения несколько бойцов СДС."Силы внутренней безопасности при поддержке сил СДС смогли стабилизировать ситуацию в районе тюрьмы, где террористы ИГ* предприняли попытку бунта в тюрьме "Гарьюн" в Эль-Хасаке", — говорится в заявлении.После ожесточенных боев террористы, нападавшие со внешнего периметра тюрьмы, сбежали в квартал Зухур, прилегающий к тюрьме, и попытались скрыться в квартирах местных жителей.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211029/siriya-1756725595.html
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в мире, бейрут, сирия, эль-хасаке, сирийские демократические силы, россия
01:25 21.01.2022 (обновлено: 01:29 21.01.2022)
 
Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии

Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой в Сирии, откуда пытались сбежать террористы ИГ*

© AP Photo / Maya AlleruzzoБойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF) - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF). Архивное фото
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БЕЙРУТ, 21 янв — РИА Новости. Бойцы арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) взяли под контроль район, где расположена тюрьма, из которой пытались сбежать террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство"* после атаки смертника на машине, сообщается в заявлении СДС.
Ранее сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что террористы предприняли попытку побега из тюрьмы в Эль-Хасаке, подконтрольной курдам на севере Сирии. По некоторым данным, вследствие подрыва машины со смертником погибли и получили ранения несколько бойцов СДС.
"Силы внутренней безопасности при поддержке сил СДС смогли стабилизировать ситуацию в районе тюрьмы, где террористы ИГ* предприняли попытку бунта в тюрьме "Гарьюн" в Эль-Хасаке", — говорится в заявлении.
После ожесточенных боев террористы, нападавшие со внешнего периметра тюрьмы, сбежали в квартал Зухур, прилегающий к тюрьме, и попытались скрыться в квартирах местных жителей.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВ миреБейрутСирияЭль-ХасакеСирийские демократические силыРоссия
 
 
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