https://ria.ru/20220121/turizm-1768848355.html

Чернышенко рассказал о темпах восстановления туристической отрасли

Чернышенко рассказал о темпах восстановления туристической отрасли - РИА Новости, 21.01.2022

Чернышенко рассказал о темпах восстановления туристической отрасли

Туристическая отрасль России по сравнению с доковидными показателями восстановилась на 87%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:25

2022-01-21T09:25

2022-01-21T11:00

туризм

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Туристическая отрасль России по сравнению с доковидными показателями восстановилась на 87%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.По мнению зампредседателя правительства, большой вклад в улучшение показателей внесли меры государственной поддержки."В рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в прошлом году мы запустили программу чартерных рейсов. Россияне смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в 1,5-2,5 раза дешевле. На субсидирование половины стоимости фрахта воздушного судна чартеров на Cахалин, в Бурятию, Тюмень и другие регионы было направлено около 300 миллионов рублей", - сказал он.Чернышенко отметил и действие программ кешбэка, которыми воспользовалось около 1,7 миллионов человек. "Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы. В этом году рассчитываем, что благодаря мерам поддержки, турпоток в регионы продолжит расти и отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели", - указал вице-премьер.

https://ria.ru/20220119/cashback-1768473049.html

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новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия