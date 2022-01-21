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Туризм
https://ria.ru/20220121/turizm-1768848355.html
Чернышенко рассказал о темпах восстановления туристической отрасли
Чернышенко рассказал о темпах восстановления туристической отрасли - РИА Новости, 21.01.2022
Чернышенко рассказал о темпах восстановления туристической отрасли
Туристическая отрасль России по сравнению с доковидными показателями восстановилась на 87%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T09:25
2022-01-21T11:00
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Туристическая отрасль России по сравнению с доковидными показателями восстановилась на 87%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.По мнению зампредседателя правительства, большой вклад в улучшение показателей внесли меры государственной поддержки."В рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в прошлом году мы запустили программу чартерных рейсов. Россияне смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в 1,5-2,5 раза дешевле. На субсидирование половины стоимости фрахта воздушного судна чартеров на Cахалин, в Бурятию, Тюмень и другие регионы было направлено около 300 миллионов рублей", - сказал он.Чернышенко отметил и действие программ кешбэка, которыми воспользовалось около 1,7 миллионов человек. "Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы. В этом году рассчитываем, что благодаря мерам поддержки, турпоток в регионы продолжит расти и отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели", - указал вице-премьер.
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новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия
09:25 21.01.2022 (обновлено: 11:00 21.01.2022)
 
Чернышенко рассказал о темпах восстановления туристической отрасли

Вице-премьер Чернышенко: туротрасль по сравнению с 2019 годом восстановилась на 87%

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПасажиры в аэропорту
Пасажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Туристическая отрасль России по сравнению с доковидными показателями восстановилась на 87%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В целом, туристическая отрасль по сравнению с доковидными показателями, восстановилась на 87%. По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершили 89 миллионов пассажиров, это на 22% больше, чем в 2019 году", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.

По мнению зампредседателя правительства, большой вклад в улучшение показателей внесли меры государственной поддержки.
"В рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в прошлом году мы запустили программу чартерных рейсов. Россияне смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в 1,5-2,5 раза дешевле. На субсидирование половины стоимости фрахта воздушного судна чартеров на Cахалин, в Бурятию, Тюмень и другие регионы было направлено около 300 миллионов рублей", - сказал он.
Чернышенко отметил и действие программ кешбэка, которыми воспользовалось около 1,7 миллионов человек. "Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы. В этом году рассчитываем, что благодаря мерам поддержки, турпоток в регионы продолжит расти и отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели", - указал вице-премьер.
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ТуризмНовости - ТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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