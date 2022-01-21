https://ria.ru/20220121/turisty-1768859047.html
Догузова заявила о заинтересованности РФ в туристах из Юго-Восточной Азии
Догузова заявила о заинтересованности РФ в туристах из Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 21.01.2022
Догузова заявила о заинтересованности РФ в туристах из Юго-Восточной Азии
Россия заинтересована в увеличении числа путешественников из стран Юго-Восточной Азии, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время встречи министров... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:43
2022-01-21T11:43
2022-01-21T11:43
туризм
филиппины
индонезия
таиланд
камбоджа
малайзия
вьетнам
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия заинтересована в увеличении числа путешественников из стран Юго-Восточной Азии, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время встречи министров туризма РФ и АСЕАН."Россия заинтересована в туристах из Сингапура, Малайзии, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Филиппин. Это более 600 миллионов человек населения, потенциально огромный для нашей страны рынок", — передает слова Догузовой пресс-служба ведомства.Она также напомнила, что Юго-Восточная Азия популярна у наших туристов в холодное время года. "Нам важно, чтобы отдых россиян был не только безопасным, но и комфортным, где бы они ни находились. Решению всех этих задач в том числе будет способствовать запуск новых образовательных программ для работников туризма стран АСЕАН", — отметила глава ведомства.Так, участники встречи договорились открыть этой осенью обновленный курс изучения русского языка для специалистов туриндустрии из стран Юго-Восточной Азии, добавили в пресс-службе.
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филиппины, индонезия, таиланд, камбоджа, малайзия, вьетнам, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, турпоток, туристы, туризм, сингапур, зарина догузова, россия
Догузова заявила о заинтересованности РФ в туристах из Юго-Восточной Азии
Догузова: Россия заинтересована в увеличении количества туристов из Юго-Восточной Азии
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия заинтересована в увеличении числа путешественников из стран Юго-Восточной Азии, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время встречи министров туризма РФ и АСЕАН.
"Россия заинтересована в туристах из Сингапура, Малайзии, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Филиппин. Это более 600 миллионов человек населения, потенциально огромный для нашей страны рынок", — передает слова Догузовой пресс-служба ведомства.
Она также напомнила, что Юго-Восточная Азия популярна у наших туристов в холодное время года. "Нам важно, чтобы отдых россиян был не только безопасным, но и комфортным, где бы они ни находились. Решению всех этих задач в том числе будет способствовать запуск новых образовательных программ для работников туризма стран АСЕАН", — отметила глава ведомства.
Так, участники встречи договорились открыть этой осенью обновленный курс изучения русского языка для специалистов туриндустрии из стран Юго-Восточной Азии, добавили в пресс-службе.