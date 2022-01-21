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Ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Белым морями
Ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Белым морями - РИА Новости, 21.01.2022
Ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Белым морями
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T05:11
2022-01-21T07:49
безопасность
армия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
ту-160
балтийское море
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщает пресс-служба Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов", — говорится в сообщении.Отмечается, что во время полета экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе.Также уточняется, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В ведомстве подчеркнули, что все проводится в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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москва
балтийское море
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безопасность, армия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), ту-160, балтийское море, северный ледовитый океан
05:11 21.01.2022 (обновлено: 07:49 21.01.2022)
 
Ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Белым морями

Два ракетоносца Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном, Баренцевым и Белым морями

© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкСтратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М в небе над аэродромом Казанского авиационного завода
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М в небе над аэродромом Казанского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М в небе над аэродромом Казанского авиационного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время полета экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе.
Также уточняется, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В ведомстве подчеркнули, что все проводится в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил первый полет - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 16:08
Первый вновь построенный ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет
 
БезопасностьАрмияМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ту-160Балтийское мореСеверный Ледовитый океан
 
 
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