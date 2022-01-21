https://ria.ru/20220121/tu-160-1768839029.html

Ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Белым морями

Ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Белым морями - РИА Новости, 21.01.2022

Ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Белым морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T05:11

2022-01-21T05:11

2022-01-21T07:49

безопасность

армия

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

ту-160

балтийское море

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщает пресс-служба Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов", — говорится в сообщении.Отмечается, что во время полета экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе.Также уточняется, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В ведомстве подчеркнули, что все проводится в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20220112/tu-160m-1767515671.html

москва

балтийское море

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безопасность, армия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), ту-160, балтийское море, северный ледовитый океан