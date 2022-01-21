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Управделами президента отреагировало на фото с низкими ценами в столовой ГД
Управделами президента отреагировало на фото с низкими ценами в столовой ГД - РИА Новости, 21.01.2022
Управделами президента отреагировало на фото с низкими ценами в столовой ГД
Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила РИА Новости, что реальные цены в столовой Госдумы отличаются от тех, которые опубликовали некоторые РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:20
2022-01-21T16:20
2022-01-21T16:41
общество
управление делами президента рф
госдума рф
елена крылова
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила РИА Новости, что реальные цены в столовой Госдумы отличаются от тех, которые опубликовали некоторые СМИ на основе фотографий.Ранее появились фотографии якобы меню столовой Госдумы с ценами, которые вызвали у многих удивление. В частности, согласно этой фотографии, там можно купить блюдо из свинины за 53 рубля, блюдо из рыбы - за 38 рублей, салаты же можно приобрести за 18 рублей (овощной), а "крабовый" за 21 рубль, салат из курицей и ананасом - за 33 рубля, гарниры - за 10 (гречневая каша) или 17 рублей (картофельное пюре). Питание обеспечивает комбинат питания "Кремлевский", который находится в ведении управделами президента РФ."Таких цен нет. Есть те, кто подхватывает фейки...Что касается питания сотрудников различных органов государственной власти, то комбинат питания "Кремлевский" разрабатывает единое для всех учреждений меню для столовых и буфетов, расположенных в подразделениях комбината. Выбрать по меню госслужащий может любое блюдо в режиме завтрак или обед", - сказала Крылова.В пятничном меню столовой Госдумы, с которым ознакомились корреспонденты РИА Новости, такие цены не фигурируют, они значительно выше. Например, овощной салат из редиса стоит 70 рублей, за мясной придется заплатить 120 рублей. Среди гарниров - жаренный с грибами картофель (75 рублей), макароны (40 рублей) и цветная капуста (90 рублей).Блюдо из индейки стоит 175 рублей, из рыбы - 145 рублей, из свинины - 160 рублей. Подороже стоит блюдо из говядины - 210 рублей. На распространенных ранее фотографиях говядина также была дороже - 220 рублей.
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общество, управление делами президента рф, госдума рф, елена крылова, россия
16:20 21.01.2022 (обновлено: 16:41 21.01.2022)
Управделами президента отреагировало на фото с низкими ценами в столовой ГД
Управделами президента Путина о фото с дешевыми блюдами в столовой Госдумы: таких цен нет
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила РИА Новости, что реальные цены в столовой Госдумы отличаются от тех, которые опубликовали некоторые СМИ на основе фотографий.
Ранее появились фотографии якобы меню столовой Госдумы с ценами, которые вызвали у многих удивление. В частности, согласно этой фотографии, там можно купить блюдо из свинины за 53 рубля, блюдо из рыбы - за 38 рублей, салаты же можно приобрести за 18 рублей (овощной), а "крабовый" за 21 рубль, салат из курицей и ананасом - за 33 рубля, гарниры - за 10 (гречневая каша) или 17 рублей (картофельное пюре). Питание обеспечивает комбинат питания "Кремлевский", который находится в ведении управделами президента РФ.
"Таких цен нет. Есть те, кто подхватывает фейки...Что касается питания сотрудников различных органов государственной власти, то комбинат питания "Кремлевский" разрабатывает единое для всех учреждений меню для столовых и буфетов, расположенных в подразделениях комбината. Выбрать по меню госслужащий может любое блюдо в режиме завтрак или обед", - сказала Крылова
.
В пятничном меню столовой Госдумы, с которым ознакомились корреспонденты РИА Новости, такие цены не фигурируют, они значительно выше. Например, овощной салат из редиса стоит 70 рублей, за мясной придется заплатить 120 рублей. Среди гарниров - жаренный с грибами картофель (75 рублей), макароны (40 рублей) и цветная капуста (90 рублей).
Блюдо из индейки стоит 175 рублей, из рыбы - 145 рублей, из свинины - 160 рублей. Подороже стоит блюдо из говядины - 210 рублей. На распространенных ранее фотографиях говядина также была дороже - 220 рублей.