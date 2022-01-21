https://ria.ru/20220121/tseny-1768933270.html

Управделами президента отреагировало на фото с низкими ценами в столовой ГД

Управделами президента отреагировало на фото с низкими ценами в столовой ГД - РИА Новости, 21.01.2022

Управделами президента отреагировало на фото с низкими ценами в столовой ГД

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила РИА Новости, что реальные цены в столовой Госдумы отличаются от тех, которые опубликовали некоторые РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:20

2022-01-21T16:20

2022-01-21T16:41

общество

управление делами президента рф

госдума рф

елена крылова

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила РИА Новости, что реальные цены в столовой Госдумы отличаются от тех, которые опубликовали некоторые СМИ на основе фотографий.Ранее появились фотографии якобы меню столовой Госдумы с ценами, которые вызвали у многих удивление. В частности, согласно этой фотографии, там можно купить блюдо из свинины за 53 рубля, блюдо из рыбы - за 38 рублей, салаты же можно приобрести за 18 рублей (овощной), а "крабовый" за 21 рубль, салат из курицей и ананасом - за 33 рубля, гарниры - за 10 (гречневая каша) или 17 рублей (картофельное пюре). Питание обеспечивает комбинат питания "Кремлевский", который находится в ведении управделами президента РФ."Таких цен нет. Есть те, кто подхватывает фейки...Что касается питания сотрудников различных органов государственной власти, то комбинат питания "Кремлевский" разрабатывает единое для всех учреждений меню для столовых и буфетов, расположенных в подразделениях комбината. Выбрать по меню госслужащий может любое блюдо в режиме завтрак или обед", - сказала Крылова.В пятничном меню столовой Госдумы, с которым ознакомились корреспонденты РИА Новости, такие цены не фигурируют, они значительно выше. Например, овощной салат из редиса стоит 70 рублей, за мясной придется заплатить 120 рублей. Среди гарниров - жаренный с грибами картофель (75 рублей), макароны (40 рублей) и цветная капуста (90 рублей).Блюдо из индейки стоит 175 рублей, из рыбы - 145 рублей, из свинины - 160 рублей. Подороже стоит блюдо из говядины - 210 рублей. На распространенных ранее фотографиях говядина также была дороже - 220 рублей.

https://ria.ru/20211110/eda-1758329427.html

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общество, управление делами президента рф, госдума рф, елена крылова, россия