https://ria.ru/20220121/tsentrobank-1768950058.html
Здание Центробанка проверяют после сообщения о "минировании"
Здание Центробанка проверяют после сообщения о "минировании" - РИА Новости, 21.01.2022
Здание Центробанка проверяют после сообщения о "минировании"
Неизвестный "заминировал" здание Центробанка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:52
2022-01-21T16:52
2022-01-21T17:05
происшествия
москва
центральный банк рф (цб рф)
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Неизвестный "заминировал" здание Центробанка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Проводится проверка здания Центробанка без эвакуации", - сказал собеседник агентства.По его словам, в анонимном звонке упоминалось предложение ЦБ запретить майнинг криптовалют на территории России."В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. Проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идет проверка", - прокомментировал регулятор.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, центральный банк рф (цб рф), россия, ложные сообщения о минировании зданий
16:52 21.01.2022 (обновлено: 17:05 21.01.2022)
Здание Центробанка проверяют после сообщения о "минировании"
Здание Центробанка в Москве проверяют после сообщения о "минировании"
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Неизвестный "заминировал" здание Центробанка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Проводится проверка здания Центробанка без эвакуации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в анонимном звонке упоминалось предложение ЦБ
запретить майнинг криптовалют на территории России
.
"В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. Проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идет проверка", - прокомментировал регулятор.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.