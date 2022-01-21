https://ria.ru/20220121/tsentrobank-1768950058.html

Здание Центробанка проверяют после сообщения о "минировании"

Здание Центробанка проверяют после сообщения о "минировании" - РИА Новости, 21.01.2022

Здание Центробанка проверяют после сообщения о "минировании"

Неизвестный "заминировал" здание Центробанка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:52

2022-01-21T16:52

2022-01-21T17:05

происшествия

москва

центральный банк рф (цб рф)

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Неизвестный "заминировал" здание Центробанка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Проводится проверка здания Центробанка без эвакуации", - сказал собеседник агентства.По его словам, в анонимном звонке упоминалось предложение ЦБ запретить майнинг криптовалют на территории России."В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. Проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идет проверка", - прокомментировал регулятор.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220121/kapital-1768900072.html

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происшествия, москва, центральный банк рф (цб рф), россия, ложные сообщения о минировании зданий