https://ria.ru/20220121/tsb-1768958479.html
Информация о минировании здания ЦБ оказалась ложной
Информация о минировании здания ЦБ оказалась ложной - РИА Новости, 21.01.2022
Информация о минировании здания ЦБ оказалась ложной
Информация о минировании здания Банка России в Москве оказалась ложной, персонал возвращается на рабочие места, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:23
2022-01-21T17:23
2022-01-21T17:29
центральный банк рф (цб рф)
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Информация о минировании здания Банка России в Москве оказалась ложной, персонал возвращается на рабочие места, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.Банк России получил анонимную угрозу о минировании своего здания в Москве, была произведена эвакуация персонала, сообщили ранее в пятницу РИА Новости в пресс-службе регулятора. По данным источника агентства, речь идет о здании на Неглинной улице.В анонимном звонке упоминалось предложение ЦБ запретить майнинг криптовалют на территории России, уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220120/kriptovalyuta-1768802010.html
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центральный банк рф (цб рф), россия, ложные сообщения о минировании зданий
17:23 21.01.2022 (обновлено: 17:29 21.01.2022)
Информация о минировании здания ЦБ оказалась ложной
Информация о минировании здания ЦБ оказалась ложной, персонал вернулся на рабочие места