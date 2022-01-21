https://ria.ru/20220121/tramp-1768915838.html

Трамп объяснил, почему при нем не было проблем с Украиной

Трамп объяснил, почему при нем не было проблем с Украиной - РИА Новости, 21.01.2022

Трамп объяснил, почему при нем не было проблем с Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что эскалации ситуации вокруг Украины удалось бы избежать, если бы он был главой государства, поскольку у него были... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:44

2022-01-21T14:44

2022-01-21T14:44

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что эскалации ситуации вокруг Украины удалось бы избежать, если бы он был главой государства, поскольку у него были "очень хорошие" отношения с российским лидером Владимиром Путиным."Если посмотреть на то, что происходит между Россией и Украиной, что они сделали на границе, заполнили все военными - при мне такого бы никогда не случилось. Никогда бы не было такого. У меня были очень хорошие отношения с Путиным", - сказал экс-президент в интервью телеканалу Fox News.Также он высказался по теме санкций. "Санкции не слишком много значат для России. Если вы хотите кого-то остановить, то вы не будете говорить только о санкциях", - подчеркнул Трамп.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768815911.html

https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html

киев

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россия

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в мире, киев, сша, нато, сергей лавров, дональд трамп, россия