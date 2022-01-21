Трамп объяснил, почему при нем не было проблем с Украиной
Экс-президент США Трамп: проблем с Украиной не было из-за хороших отношений с Путиным
© AP Photo / Chris SewardЭкс-президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Chris Seward
Экс-президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что эскалации ситуации вокруг Украины удалось бы избежать, если бы он был главой государства, поскольку у него были "очень хорошие" отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
"Если посмотреть на то, что происходит между Россией и Украиной, что они сделали на границе, заполнили все военными - при мне такого бы никогда не случилось. Никогда бы не было такого. У меня были очень хорошие отношения с Путиным", - сказал экс-президент в интервью телеканалу Fox News.
Также он высказался по теме санкций. "Санкции не слишком много значат для России. Если вы хотите кого-то остановить, то вы не будете говорить только о санкциях", - подчеркнул Трамп.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
19 января, 18:42В США назвали Украину обузой для НАТО
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.