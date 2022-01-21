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Вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов"

Вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов" - РИА Новости, 21.01.2022

Вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов"

На YouTube разместили трейлер второй части финального сезона хоррор-сериала "Ходячие мертвецы". РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T03:12

2022-01-21T03:12

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На YouTube разместили трейлер второй части финального сезона хоррор-сериала "Ходячие мертвецы". После выхода первых восьми серий заключительного 11 сезона, дела у героев шли не очень хорошо. В новом трейлере создатели шоу намекают на то, что многие александрийцы (из Александрии — поселения выживших. — Прим. ред.), в том числе Кэрол (Мелисса Макбрайд), собираются отправиться в Содружество (еще одно сообщество выживших. — Прим. ред.).Ожидается, что сражения с Содружеством продолжатся, и в конце зрителей ждет еще одна кровавая битва. В финальном сезоне поклонники сериала увидят многих знакомых персонажей, включая Дэрила (Нрман Ридус), Мэгги (Лорен Коэн), Юджина (Джош Макдермитт) и других.Всего одиннадцатый сезон будет состоять из 24 эпизодов. Первые восемь выходили в эфир с августа по октябрь прошлого года. Премьера второго блока состоится на AMC+ 13 февраля.

https://ria.ru/20210405/walkingdead-1604324006.html

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