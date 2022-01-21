https://ria.ru/20220121/tokarev-1768977825.html

Замглавы Минтранса не признал вину по делу о мошенничестве

Замглавы Минтранса не признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.01.2022

Замглавы Минтранса не признал вину по делу о мошенничестве

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев, которого обвиняют в мошенничестве, не признает вину, сообщил РИА Новости его адвокат Илья Стрелков. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:44

2022-01-21T18:44

2022-01-21T18:58

происшествия

россия

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство транспорта рф (минтранс россии)

владимир токарев

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев, которого обвиняют в мошенничестве, не признает вину, сообщил РИА Новости его адвокат Илья Стрелков.Сегодня Хорошевский суд Москвы заключил Токарева под стражу до 18 марта по делу о хищении в особо крупном размере."Он полностью отрицает вину в том, что ему инкриминирует, это дело непростое и тянется очень долго, здесь нужно разбираться", - сказал защитник. Он добавил, что дело не касается нынешнего места работы Токарева."Мы, безусловно, обжалуем решение суда", - сказал собеседник агентства.Накануне в МВД сообщили, что Токареву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ему грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства ООО "СпецТрансСтрой", ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере.В среду в кабинете Токарева и в его доме прошли обыски, он был задержан. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Минтранс РФ подтвердил факт проведения проверки в отношении Токарева и заявил, что оказывает содействие проверяющим органам.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае.Он уточнил, что речь идет об участке имени Максима Горького – Котельниково –Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект".По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам. Ущерб, заявил источник, составил не менее 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220120/rassledovanie-1768743057.html

https://ria.ru/20220117/krym-1768222316.html

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происшествия, россия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство транспорта рф (минтранс россии), владимир токарев