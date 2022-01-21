https://ria.ru/20220121/tiktok-1768901478.html

TikTok обсуждает идею ввести сервис платных подписок

TikTok обсуждает идею ввести сервис платных подписок - РИА Новости, 21.01.2022

TikTok обсуждает идею ввести сервис платных подписок

Социальная сеть TikTok может разрешить создателям контента взимать плату за подписку на него, рассказал агентству The Information представитель компании. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:37

2022-01-21T13:37

2022-01-21T13:37

общество

китай

tiktok

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Социальная сеть TikTok может разрешить создателям контента взимать плату за подписку на него, рассказал агентству The Information представитель компании."TikTok обдумывает идею предоставить авторам возможность взимать плату за подписку на свой контент", - говорится в сообщении.Более подробной информации о стоимости подписки и дальнейших планах по тестированию функции TikTok не раскрыл. В настоящее время пользователи TikTok могут отправлять подарки создателям контента, которые можно монетизировать. Кроме того, создатели зарабатывают на рекламе.В среду аналогичную функцию ввел Instagram. Для участников платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и Stories, которые будут отмечены специальным значком.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://ria.ru/20211223/tiktok-1765028463.html

https://ria.ru/20211123/teatr-1760290017.html

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общество, китай, tiktok