https://ria.ru/20220121/tela-1768833399.html

В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек

В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек - РИА Новости, 21.01.2022

В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек

Полиция Канады обнаружила на границе с США тела четырех замерзших человек, в том числе грудного ребенка, сообщили правоохранители провинции Манитоба. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T01:15

2022-01-21T01:15

2022-01-21T03:20

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полиция Канады обнаружила на границе с США тела четырех замерзших человек, в том числе грудного ребенка, сообщили правоохранители провинции Манитоба.Полиция канадской провинции Манитоба 19 января обнаружила на границе с США четырех замерзших человек, в том числе грудного ребенка. Все тела находились приблизительно в 12 метрах от американской границы.Через несколько часов полицейские обнаружили на границе три тела — мужчины, женщины и грудного ребенка, говорится в заявлении. Через некоторое время рядом было обнаружено тело мальчика-подростка. Все тела находились приблизительно в 12 метрах от границы США.По предварительным данным, все четыре человека погибли от переохлаждения. В среду, 19 января, температура в Манитобе опускалась до –23 градусов."Я хочу обратится ко всем, кто думает о пересечении границы в Манитобе, направляясь на юг или на север — не делайте этого. Не слушайте никого, кто говорит вам, что сможет доставить вас в пункт назначения в целости и сохранности. Это не так", — заявила глава полиции Манитобы Джейн Маклатчи, слова которой приводит телеканал CTV.Позднее стало известно, что прокуратура предъявила жителю Флориды обвинения в контрабанде людей.В заявлении прокуратуры судебного округа Миннесота говорится, что 47-летний Стив Шенд находился за рулем фургона, который перевозил выходцев из Индии. Погибшие на границе люди были членами одной семьи и ночью "отделились" от общей группы мигрантов, пытавшейся попасть в США. Еще два человека получили тяжелые ранения и были госпитализированы.Личности погибших пока не установлены.

https://ria.ru/20211112/primore-1758700250.html

https://ria.ru/20210226/metel-1599129290.html

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в мире, сша, канада, манитоба, миннесота, флорида