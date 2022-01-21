01:15 21.01.2022 (обновлено: 03:20 21.01.2022)
В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
Полиция Канады обнаружила на границе с США тела четырех замерзших человек
Покрытые инеем ветки елки. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полиция Канады обнаружила на границе с США тела четырех замерзших человек, в том числе грудного ребенка, сообщили правоохранители провинции Манитоба.
Через несколько часов полицейские обнаружили на границе три тела — мужчины, женщины и грудного ребенка, говорится в заявлении. Через некоторое время рядом было обнаружено тело мальчика-подростка. Все тела находились приблизительно в 12 метрах от границы США.
По предварительным данным, все четыре человека погибли от переохлаждения. В среду, 19 января, температура в Манитобе опускалась до –23 градусов.
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"Я хочу обратится ко всем, кто думает о пересечении границы в Манитобе, направляясь на юг или на север — не делайте этого. Не слушайте никого, кто говорит вам, что сможет доставить вас в пункт назначения в целости и сохранности. Это не так", — заявила глава полиции Манитобы Джейн Маклатчи, слова которой приводит телеканал CTV.
Позднее стало известно, что прокуратура предъявила жителю Флориды обвинения в контрабанде людей.
В заявлении прокуратуры судебного округа Миннесота говорится, что 47-летний Стив Шенд находился за рулем фургона, который перевозил выходцев из Индии. Погибшие на границе люди были членами одной семьи и ночью "отделились" от общей группы мигрантов, пытавшейся попасть в США. Еще два человека получили тяжелые ранения и были госпитализированы.
Личности погибших пока не установлены.
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