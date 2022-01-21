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Мишустин продлил полномочия Урина на посту гендиректора Большого театра
Мишустин продлил полномочия Урина на посту гендиректора Большого театра - РИА Новости, 21.01.2022
Мишустин продлил полномочия Урина на посту гендиректора Большого театра
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении еще на пять лет полномочий Владимира Урина на посту генерального директора Большого театра, РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:06
2022-01-21T15:06
2022-01-21T15:45
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении еще на пять лет полномочий Владимира Урина на посту генерального директора Большого театра, сообщила пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым продлил полномочия Владимира Урина на посту генерального директора Большого театра еще на пять лет", - говорится в сообщении.Заслуженный деятель искусств России Владимир Урин был назначен генеральным директором Большого театра в июле 2013 года. До этого он занимал должность генерального директора Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.Среди профессиональных наград Урина – премия Дягилева "За вклад в развитие современного танца в России", Международная премия имени К. С. Станиславского "За вклад в развитие российского театрального дела", приз "Душа танца", учрежденный журналом "Балет" совместно с министерством культуры России.
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москва, михаил мишустин, большой театр, владимир урин, россия, новости культуры, театр
15:06 21.01.2022 (обновлено: 15:45 21.01.2022)
Мишустин продлил полномочия Урина на посту гендиректора Большого театра
Премьер Мишустин продлил полномочия Урина на посту гендиректора Большого театра