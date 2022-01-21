https://ria.ru/20220121/swift-1768851799.html
В Германии назвали отключение России от SWIFT крайней мерой
В Германии назвали отключение России от SWIFT крайней мерой - РИА Новости, 21.01.2022
В Германии назвали отключение России от SWIFT крайней мерой
Отключение России от SWIFT стало бы крайней мерой, однако нет смысла строить догадки об "абстрактных санкциях", заявил министр экономики, вице-канцлер Германии... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T09:56
2022-01-21T09:56
2022-01-21T10:08
германия
россия
в мире
санкции в отношении россии
роберт хабек
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Отключение России от SWIFT стало бы крайней мерой, однако нет смысла строить догадки об "абстрактных санкциях", заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.Он отметил, что нет смысла говорить об "абстрактных санкциях", главной целью является достижение деэскалации.
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германия, россия, в мире, санкции в отношении россии, роберт хабек
09:56 21.01.2022 (обновлено: 10:08 21.01.2022)
В Германии назвали отключение России от SWIFT крайней мерой
Министр экономики ФРГ: отключение России от SWIFT стало бы крайней мерой