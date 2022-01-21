Блинкен сообщил о наличии возможностей восстановить СВПД
Госсекретарь Блинкен: возможности для восстановления СВПД с Ираном существуют
© Фото : @Mikhail Ulyanov/TwitterВстреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД
Встреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что окно возможности для результативного завершения переговоров по иранскому атому сохраняется.
Он отметил, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил Иран.
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"Это пример того, как США и Россия могут работать вместе по вопросам безопасности общих сфер беспокойства... Переговоры по возвращению к формату СВПД достигли решающего этапа... Сейчас существует окно небольшое, для того чтобы завершить эти переговоры успешно и ответить на беспокойства многих сторон", - сказал Блинкен по итогам встречи в Женеве.
Энтони Блинкен заявил, что США рассчитывают, что Россия окажет воздействие на Иран с целью восстановления ядерной сделки.
"Мы надеемся, что Россия использует свое влияние в отношениях с Ираном, чтобы оказать воздействие на Иран, учитывая срочность", - заявил Блинкен на пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По словам Блинкена, Россия понимает срочность вопроса и необходимость узнать, возможно ли возвращение к взаимному соблюдению СВПД в следующие недели.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.
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В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили "ядерную сделку" – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.