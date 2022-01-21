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Блинкен сообщил о наличии возможностей восстановить СВПД

Блинкен сообщил о наличии возможностей восстановить СВПД - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен сообщил о наличии возможностей восстановить СВПД

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что окно возможности для результативного завершения переговоров по иранскому атому сохраняется. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:14

2022-01-21T17:14

2022-01-21T17:14

в мире

сша

иран

сергей лавров

энтони блинкен

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что окно возможности для результативного завершения переговоров по иранскому атому сохраняется.Он отметил, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил Иран."Это пример того, как США и Россия могут работать вместе по вопросам безопасности общих сфер беспокойства... Переговоры по возвращению к формату СВПД достигли решающего этапа... Сейчас существует окно небольшое, для того чтобы завершить эти переговоры успешно и ответить на беспокойства многих сторон", - сказал Блинкен по итогам встречи в Женеве.Энтони Блинкен заявил, что США рассчитывают, что Россия окажет воздействие на Иран с целью восстановления ядерной сделки.По словам Блинкена, Россия понимает срочность вопроса и необходимость узнать, возможно ли возвращение к взаимному соблюдению СВПД в следующие недели.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили "ядерную сделку" – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220120/svpd-1768769393.html

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в мире, сша, иран, сергей лавров, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия