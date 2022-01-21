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Постпред России выступил против искусственных дедлайнов в вопросе СВПД
Постпред России выступил против искусственных дедлайнов в вопросе СВПД - РИА Новости, 21.01.2022
Постпред России выступил против искусственных дедлайнов в вопросе СВПД
Россия разделяет мнение о необходимости завершить переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном как можно скорее, но против искусственных дедлайнов,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:55
2022-01-21T14:21
в мире
тегеран (город)
франция
михаил ульянов
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
роберт малли
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ВЕНА, 21 янв - РИА Новости. Россия разделяет мнение о необходимости завершить переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном как можно скорее, но против искусственных дедлайнов, заявил постпред РФ Михаил Ульянов."Участники СВПД (без Ирана) и США провели встречу, на которой оценили состояние дел на венских переговорах. Западные коллеги, о чем заявляют публично, подчеркнули необходимость завершения переговоров как можно скорее. Россия разделяет это понимание срочности, но выступает против искусственных дедлайнов", - написал Ульянов в Twitter.Дипломат отметил, что также провел отдельную встречу с спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. "Мы обсудили основные нерешенные вопросы, которые необходимо урегулировать в ходе венских переговоров для восстановления СВПД и снятия санкций", - отметил постпред.В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили "ядерную сделку" – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220120/svpd-1768769393.html
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в мире, тегеран (город), франция, михаил ульянов, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, роберт малли
13:55 21.01.2022 (обновлено: 14:21 21.01.2022)
 
Постпред России выступил против искусственных дедлайнов в вопросе СВПД

Постпред Ульянов: Россия выступает против искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов
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ВЕНА, 21 янв - РИА Новости. Россия разделяет мнение о необходимости завершить переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном как можно скорее, но против искусственных дедлайнов, заявил постпред РФ Михаил Ульянов.
"Участники СВПД (без Ирана) и США провели встречу, на которой оценили состояние дел на венских переговорах. Западные коллеги, о чем заявляют публично, подчеркнули необходимость завершения переговоров как можно скорее. Россия разделяет это понимание срочности, но выступает против искусственных дедлайнов", - написал Ульянов в Twitter.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 16:58
Блинкен назвал условие возвращения США в СВПД
Дипломат отметил, что также провел отдельную встречу с спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. "Мы обсудили основные нерешенные вопросы, которые необходимо урегулировать в ходе венских переговоров для восстановления СВПД и снятия санкций", - отметил постпред.
В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили "ядерную сделку" – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 16:38
Путин предложил президенту Ирана разъяснить позицию по СВПД
 
В миреТегеран (город)ФранцияМихаил УльяновДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияРоберт Малли
 
 
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