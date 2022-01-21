12:39 21.01.2022 (обновлено: 22:17 21.01.2022)
В Кремле прокомментировали ситуацию с чеченским экс-судьей
Песков назвал странной историю с похищением жены чеченского экс-судьи в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фантастической и странной историей ситуацию с чеченским экс-судьей.
Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для оказания юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
"Фантастическая история. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем", — сказал Песков, комментируя ситуацию с чеченским экс-судьей.
"Я не располагаю такой информацией, я видел сообщения СМИ, но я не знаю, насколько достоверны эти сообщения. Но, разумеется, если речь идет о похищении кем бы то ни было человека, то, соответственно, кто-то подает заявление в полицию — и полиция начинает действовать", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о похищении.
"В строгом соответствии с должностными инструкциями, с ведомственными инструкциями. Это же все не какие-то суверенные подразделения. Мы единая страна, и есть Министерство внутренних дел, у нас есть другие специальные службы — и вот в этих рамках все работы должны вестись, о чем-то другом речи быть не может", — ответил Песков на вопрос, как должны работать полицейские в других регионах.
На вопрос, признают ли в Кремле какой-то особый статус за чеченскими силовиками, Песков ответил: "Никакого особого статуса нет и быть не может. У нас единое правовое поле".
Сайди Янгулбаев. Архивное фото