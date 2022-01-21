https://ria.ru/20220121/sudya-1768886506.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с чеченским экс-судьей

В Кремле прокомментировали ситуацию с чеченским экс-судьей - РИА Новости, 21.01.2022

В Кремле прокомментировали ситуацию с чеченским экс-судьей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фантастической и странной историей ситуацию с чеченским экс-судьей. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:39

2022-01-21T12:39

2022-01-21T22:17

общество

дмитрий песков

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фантастической и странной историей ситуацию с чеченским экс-судьей.Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для оказания юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни."Я не располагаю такой информацией, я видел сообщения СМИ, но я не знаю, насколько достоверны эти сообщения. Но, разумеется, если речь идет о похищении кем бы то ни было человека, то, соответственно, кто-то подает заявление в полицию — и полиция начинает действовать", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о похищении."В строгом соответствии с должностными инструкциями, с ведомственными инструкциями. Это же все не какие-то суверенные подразделения. Мы единая страна, и есть Министерство внутренних дел, у нас есть другие специальные службы — и вот в этих рамках все работы должны вестись, о чем-то другом речи быть не может", — ответил Песков на вопрос, как должны работать полицейские в других регионах.На вопрос, признают ли в Кремле какой-то особый статус за чеченскими силовиками, Песков ответил: "Никакого особого статуса нет и быть не может. У нас единое правовое поле".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий песков, чеченская республика (чечня)