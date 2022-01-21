https://ria.ru/20220121/sud-1768904266.html
Суд признал законным включение "Медиазоны"* в реестр иноагентов
Суд признал законным включение "Медиазоны"* в реестр иноагентов - РИА Новости, 21.01.2022
Суд признал законным включение "Медиазоны"* в реестр иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы в пятницу признал законным занесение издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* и главреда Сергея Смирнова* в реестр иноагентов, куда они... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:53
2022-01-21T13:53
2022-01-21T14:59
pussy riot
петр верзилов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу признал законным занесение издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* и главреда Сергея Смирнова* в реестр иноагентов, куда они включены наравне с самим изданием, сообщили РИА Новости в суде."Суд отклонил административные иски", - сказали в суде.Оба истца просили признать незаконными соответствующие решения Минюста. Ведомство указано в иске ответчиком, а заинтересованным лицом — МИД России, которое согласует включение в реестр иноагентов.Истцы считают, что признание иностранными агентами ущемляет их в правах, необоснованно вторгается в их профессиональную журналистскую деятельность и частную жизнь.По закону, физические лица-иноагенты – это люди, осуществляющие в России в интересах иностранных государств или международных организаций "политическую деятельность и/или целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности".При этом Верзилов*, по данным базы МВД РФ, остается в федеральном розыске по уголовному делу, суть которого ведомством не раскрывается. Адвокат активиста Леонид Соловьев говорил РИА Новости, что Верзилов*, по мнению полиции, скрыл от властей факт своего второго гражданства (у него есть паспорт Канады).Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"* – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.*Признано в России СМИ-иноагентом
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РИА Новости
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pussy riot, петр верзилов, россия
13:53 21.01.2022 (обновлено: 14:59 21.01.2022)
Суд признал законным включение "Медиазоны"* в реестр иноагентов
Суд признал законным включение издателя и главреда "Медиазоны"* в реестр иноагентов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу признал законным занесение издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* и главреда Сергея Смирнова* в реестр иноагентов, куда они включены наравне с самим изданием, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил административные иски", - сказали в суде.
Оба истца просили признать незаконными соответствующие решения Минюста
. Ведомство указано в иске ответчиком, а заинтересованным лицом — МИД России
, которое согласует включение в реестр иноагентов.
Истцы считают, что признание иностранными агентами ущемляет их в правах, необоснованно вторгается в их профессиональную журналистскую деятельность и частную жизнь.
По закону, физические лица-иноагенты – это люди, осуществляющие в России в интересах иностранных государств или международных организаций "политическую деятельность и/или целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности".
При этом Верзилов
*, по данным базы МВД РФ, остается в федеральном розыске по уголовному делу, суть которого ведомством не раскрывается. Адвокат активиста Леонид Соловьев говорил РИА Новости, что Верзилов*, по мнению полиции, скрыл от властей факт своего второго гражданства (у него есть паспорт Канады
).
Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot
. "Медиазона"* – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.
*Признано в России СМИ-иноагентом