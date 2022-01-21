https://ria.ru/20220121/sud-1768904266.html

Суд признал законным включение "Медиазоны"* в реестр иноагентов

Суд признал законным включение "Медиазоны"* в реестр иноагентов - РИА Новости, 21.01.2022

Суд признал законным включение "Медиазоны"* в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу признал законным занесение издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* и главреда Сергея Смирнова* в реестр иноагентов, куда они... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:53

2022-01-21T13:53

2022-01-21T14:59

pussy riot

петр верзилов

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу признал законным занесение издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* и главреда Сергея Смирнова* в реестр иноагентов, куда они включены наравне с самим изданием, сообщили РИА Новости в суде."Суд отклонил административные иски", - сказали в суде.Оба истца просили признать незаконными соответствующие решения Минюста. Ведомство указано в иске ответчиком, а заинтересованным лицом — МИД России, которое согласует включение в реестр иноагентов.Истцы считают, что признание иностранными агентами ущемляет их в правах, необоснованно вторгается в их профессиональную журналистскую деятельность и частную жизнь.По закону, физические лица-иноагенты – это люди, осуществляющие в России в интересах иностранных государств или международных организаций "политическую деятельность и/или целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности".При этом Верзилов*, по данным базы МВД РФ, остается в федеральном розыске по уголовному делу, суть которого ведомством не раскрывается. Адвокат активиста Леонид Соловьев говорил РИА Новости, что Верзилов*, по мнению полиции, скрыл от властей факт своего второго гражданства (у него есть паспорт Канады).Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"* – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.*Признано в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220121/roskomnadzor-1768872029.html

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pussy riot, петр верзилов, россия