11:36 21.01.2022 (обновлено: 11:54 21.01.2022)
В МИД ответили на вопрос о возможности возрождения СССР
МИД РФ: вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР, заявили в пятницу в МИД РФ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN ранее заявил, что целью России является восстановление порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, что для Вашингтона является неприемлемым.
"Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.
Предположения о якобы намерении российского руководства восстановить Советский Союз высказываются в США не впервые. Так, в декабре 2021 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз".
Ее слова тогда прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что такое невозможно, и Нуланд сама это понимает. При этом сам Путин ранее подчеркивал, что восстанавливать СССР бессмысленно и нецелесообразно по ряду причин.
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