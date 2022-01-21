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В МИД ответили на вопрос о возможности возрождения СССР

В МИД ответили на вопрос о возможности возрождения СССР - РИА Новости, 21.01.2022

В МИД ответили на вопрос о возможности возрождения СССР

Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:36

2022-01-21T11:36

2022-01-21T11:54

ссср

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владимир путин

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР, заявили в пятницу в МИД РФ.Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN ранее заявил, что целью России является восстановление порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, что для Вашингтона является неприемлемым."Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.Предположения о якобы намерении российского руководства восстановить Советский Союз высказываются в США не впервые. Так, в декабре 2021 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз".Ее слова тогда прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что такое невозможно, и Нуланд сама это понимает. При этом сам Путин ранее подчеркивал, что восстанавливать СССР бессмысленно и нецелесообразно по ряду причин.

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ссср, россия, владимир путин