15:53 21.01.2022 (обновлено: 16:40 21.01.2022)
Блинкен назвал условие для военного ответа США
Блинкен: последует жесткий ответ на пересечение российскими войсками границы Украины
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что любое пересечение военными РФ границы Украины встретит предельно жесткий ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников.
"Я донес позицию США и наших союзников и партнеров в Европе, что мы твердо стоим вместе с Украиной и поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность. Мы заявили четко: если какие-либо военные России пересекут границу с Украиной, это будет рассматриваться как вторжение. Их встретят быстрым, жестким и единым ответом со стороны США и наших партнеров и союзников", - сказал Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.