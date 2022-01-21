https://ria.ru/20220121/ssha-1768934769.html

Блинкен назвал условие для военного ответа США

Блинкен назвал условие для военного ответа США - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен назвал условие для военного ответа США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что любое пересечение военными РФ границы Украины... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:53

2022-01-21T15:53

2022-01-21T16:40

украина

ситуация в днр и лнр

россия

в мире

сша

европа

дмитрий песков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768903515_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_5ab356f7f89d66cc0e4180214f73c12d.jpg

ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что любое пересечение военными РФ границы Украины встретит предельно жесткий ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников."Я донес позицию США и наших союзников и партнеров в Европе, что мы твердо стоим вместе с Украиной и поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность. Мы заявили четко: если какие-либо военные России пересекут границу с Украиной, это будет рассматриваться как вторжение. Их встретят быстрым, жестким и единым ответом со стороны США и наших партнеров и союзников", - сказал Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html

украина

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, сша, европа, дмитрий песков, нато, энтони блинкен