https://ria.ru/20220121/ssha-1768922167.html

В США обещали пояснить отношение к своему обязательству о нерасширении НАТО

В США обещали пояснить отношение к своему обязательству о нерасширении НАТО - РИА Новости, 21.01.2022

В США обещали пояснить отношение к своему обязательству о нерасширении НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен обещал объяснить, как США относятся к своему обязательству о нерасширении НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:07

2022-01-21T15:07

2022-01-21T15:42

в мире

сша

нато

сергей лавров

энтони блинкен

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ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обещал объяснить, как США относятся к своему обязательству о нерасширении НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Он (Блинкен) обещал объяснить, как США относятся к выполнению этого своего обязательства (о нерасширении НАТО)", - сказал он по итогам переговоров.

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768919796.html

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в мире, сша, нато, сергей лавров, энтони блинкен