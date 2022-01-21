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В США обещали пояснить отношение к своему обязательству о нерасширении НАТО
В США обещали пояснить отношение к своему обязательству о нерасширении НАТО - РИА Новости, 21.01.2022
В США обещали пояснить отношение к своему обязательству о нерасширении НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен обещал объяснить, как США относятся к своему обязательству о нерасширении НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:07
2022-01-21T15:07
2022-01-21T15:42
в мире
сша
нато
сергей лавров
энтони блинкен
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ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обещал объяснить, как США относятся к своему обязательству о нерасширении НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Он (Блинкен) обещал объяснить, как США относятся к выполнению этого своего обязательства (о нерасширении НАТО)", - сказал он по итогам переговоров.
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в мире, сша, нато, сергей лавров, энтони блинкен
15:07 21.01.2022 (обновлено: 15:42 21.01.2022)
В США обещали пояснить отношение к своему обязательству о нерасширении НАТО
Лавров: Блинкен обещал пояснить, как США относятся к обязательству о нерасширении НАТО