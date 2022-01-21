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США настроены решать проблемы с Россией мирным путем, заявил Блинкен

США настроены решать проблемы с Россией мирным путем, заявил Блинкен - РИА Новости, 21.01.2022

США настроены решать проблемы с Россией мирным путем, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон настроен решать проблемы с Москвой мирно, но не ждет больших результатов от встречи в Женеве РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:15

2022-01-21T13:15

2022-01-21T13:30

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон настроен решать проблемы с Москвой мирно, но не ждет больших результатов от встречи в ЖеневеГлава МИД РФ Сергей Лавров и Блинкен проводят встречу в Женеве в пятницу."Вы правы, мы не ожидаем разрешения разногласий здесь сегодня, но я надеюсь и ожидаю, что сможем посмотреть, остается ли открытым диалог и дипломатия. Мы настроены на решение (проблем) таким путем и на решение наших разногласий мирно", - сказал Блинкен в начале переговоров с Лавровым.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.Российская и американская делегации прибыли в Женеву накануне вечером. Как ожидается, переговоры продлятся несколько часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции. После этого запланированы их встречи с президентом Швейцарии, который также занимает пост главы МИД страны, Игнацио Кассисом. Как заявил перед встречей журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, настрой у российской делегации перед переговорами с США хороший, несмотря на то, что накануне Вашингтон опубликовал ряд противоречивых заявлений.Блинкен заявил накануне, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать, существует множество сфер для совместной работы двух стран.

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