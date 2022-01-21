https://ria.ru/20220121/ssha-1768846675.html

Блинкен заявил о готовности США сотрудничать с Россией

Блинкен заявил о готовности США сотрудничать с Россией - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен заявил о готовности США сотрудничать с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать, существует множество сфер для совместной работы двух... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:09

2022-01-21T09:09

2022-01-21T09:09

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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать, существует множество сфер для совместной работы двух стран.По его словам, НАТО неоднократно протягивала России руку, чтобы построить прозрачные и положительные отношения, но получала отказ.РФ ранее на раз заявляла, что открыта к диалогу со странами Запада по всем сферам взаимодействия, но не она виновата в ухудшении отношений.Блинкен ранее прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Как ожидается, переговоры начнутся в 13.00 мск. Источники РИА Новости в обеих делегациях указали, что переговоры продлятся от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220121/puzyr-1768839166.html

https://ria.ru/20220121/gosdolg-1768704374.html

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