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Блинкен заявил о готовности США сотрудничать с Россией
Блинкен заявил о готовности США сотрудничать с Россией - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен заявил о готовности США сотрудничать с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать, существует множество сфер для совместной работы двух... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T09:09
2022-01-21T09:09
сша
москва
нато
совет россия-нато
энтони блинкен
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать, существует множество сфер для совместной работы двух стран.По его словам, НАТО неоднократно протягивала России руку, чтобы построить прозрачные и положительные отношения, но получала отказ.РФ ранее на раз заявляла, что открыта к диалогу со странами Запада по всем сферам взаимодействия, но не она виновата в ухудшении отношений.Блинкен ранее прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Как ожидается, переговоры начнутся в 13.00 мск. Источники РИА Новости в обеих делегациях указали, что переговоры продлятся от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
https://ria.ru/20220121/puzyr-1768839166.html
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сша, москва, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, россия
09:09 21.01.2022
 
Блинкен заявил о готовности США сотрудничать с Россией

Госсекретарь Блинкен: США готовы сотрудничать с Россией в различных сферах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать, существует множество сфер для совместной работы двух стран.
"Мы неоднократно подчеркивали, что хотим сотрудничать с Россией... Мы должны вместе работать во многих сферах... будь то изменение климата, коронавирус или влияние новых технологий", - заявил госсекретарь в эфире немецкого телеканала ZDF.
По его словам, НАТО неоднократно протягивала России руку, чтобы построить прозрачные и положительные отношения, но получала отказ.
РФ ранее на раз заявляла, что открыта к диалогу со странами Запада по всем сферам взаимодействия, но не она виновата в ухудшении отношений.
Блинкен ранее прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как ожидается, переговоры начнутся в 13.00 мск. Источники РИА Новости в обеих делегациях указали, что переговоры продлятся от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.
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Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
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