Блинкен заявил о готовности США сотрудничать с Россией
Госсекретарь Блинкен: США готовы сотрудничать с Россией в различных сферах
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать, существует множество сфер для совместной работы двух стран.
"Мы неоднократно подчеркивали, что хотим сотрудничать с Россией... Мы должны вместе работать во многих сферах... будь то изменение климата, коронавирус или влияние новых технологий", - заявил госсекретарь в эфире немецкого телеканала ZDF.
По его словам, НАТО неоднократно протягивала России руку, чтобы построить прозрачные и положительные отношения, но получала отказ.
РФ ранее на раз заявляла, что открыта к диалогу со странами Запада по всем сферам взаимодействия, но не она виновата в ухудшении отношений.
Блинкен ранее прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как ожидается, переговоры начнутся в 13.00 мск. Источники РИА Новости в обеих делегациях указали, что переговоры продлятся от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.