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Блинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым

Блинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "в лучшем случае" не ожидает больших прорывов по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T08:45

2022-01-21T08:45

2022-01-21T08:45

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энтони блинкен

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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "в лучшем случае" не ожидает больших прорывов по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая пройдет в Женеве в пятницу."Я не ожидаю больших прорывов", - ответил госсекретарь в эфире немецкого телеканала ZDF на вопрос о том, какой итог можно ожидать "в лучшем случае".Он отметил, что за последнее время с Россией было проведено много интенсивных переговоров, их участники имели возможность обсудить итоги консультаций, на сегодняшней встрече можно будет увидеть, какие выводы сделали для себя стороны."Надеюсь, что (на встрече) мы узнаем, заинтересована ли Россия действительно в урегулировании разногласий через диалог и дипломатию или нет", - добавил Блинкен.Блинкен ранее прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с Лавровым.Как ожидается, переговоры начнутся в 13.00 мск. Источники РИА Новости в обеих делегациях указали, что переговоры продлятся от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

https://ria.ru/20220121/sanktsii-1768838636.html

сша

женева (город)

россия

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в мире, сша, женева (город), энтони блинкен, россия